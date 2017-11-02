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2 ноября 2017, 11:59



Вице-президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков получил награду «За вклад в развитие диалога с инвесторами»

В этом году премия отмечает юбилей — 15 лет эксперты выбирают и награждают лучших топ-менеджеров страны. Номинантами «ТОП-1000» становятся руководители, чьи профессиональные достижения выше всего оценивают эксперты и коллеги по рынку. Впервые в истории премии в 2017 г. была введена специальная номинация «За вклад в развитие диалога с инвесторами». Её обладателем стал вице-президент «Норникеля» Владимир Жуков. По мнению экспертного жюри, награда топ-менеджеру компании была присуждена за укрепление позиций компании в инвестиционном сообществе и высокое качество акционерной базы «Норникеля». «Спасибо за высокое доверие и признание профессионалами рынка усилий компании в развитии диалога с инвесторами. Стоит отметить, что IR-специалисты своим трудом помогают развиваться не только компании, делая её инвестиционно-привлекательной, но и всему металлургическому сектору российской экономики», — подчеркнул Жуков в ходе торжественной церемонии. «ТОП-1000 российских менеджеров» — ведущая профессиональная премия в области менеджмента, учрежденная в 2003 г. Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» для выявления эффективных управленческих практик и формирования новой российской управленческой элиты. Номинантами премии становятся руководители, занявшие лидирующие позиции в одноименном рейтинге, который ежегодно публикуется в газете «Коммерсантъ».

Просмотров:28 Тожественная церемония вручения премии «ТОП-1000 российских менеджеров» состоялась31 октября в московском театре «Геликон-опера». Награду в специальной номинации «За вклад в развитие диалога с инвесторами» получил вице-президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков.В этом году премия отмечает юбилей — 15 лет эксперты выбирают и награждают лучших топ-менеджеров страны. Номинантами «ТОП-1000» становятся руководители, чьи профессиональные достижения выше всего оценивают эксперты и коллеги по рынку.Впервые в истории премии в 2017 г. была введена специальная номинация «За вклад в развитие диалога с инвесторами». Её обладателем стал вице-президент «Норникеля» Владимир Жуков. По мнению экспертного жюри, награда топ-менеджеру компании была присуждена за укрепление позиций компании в инвестиционном сообществе и высокое качество акционерной базы «Норникеля».«Спасибо за высокое доверие и признание профессионалами рынка усилий компании в развитии диалога с инвесторами. Стоит отметить, что IR-специалисты своим трудом помогают развиваться не только компании, делая её инвестиционно-привлекательной, но и всему металлургическому сектору российской экономики», — подчеркнул Жуков в ходе торжественной церемонии.«ТОП-1000 российских менеджеров» — ведущая профессиональная премия в области менеджмента, учрежденная в 2003 г. Ассоциацией менеджеров России и ИД «Коммерсантъ» для выявления эффективных управленческих практик и формирования новой российской управленческой элиты. Номинантами премии становятся руководители, занявшие лидирующие позиции в одноименном рейтинге, который ежегодно публикуется в газете «Коммерсантъ».