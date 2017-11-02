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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:05 После вмешательства прокурора работникам одного из предприятий на Таймыре доплатили зарплату с учетом особенных климатических условий
11:59 Вице-президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков получил награду «За вклад в развитие диалога с инвесторами»
19:05 Норильский суд определил наказание мужчине, избившему двухмесячную девочку.
18:49 Сегодня на Таймыре стартовали мероприятия в рамках столетнего юбилея Октябрьской революции.
18:41 Вопросы экологии, сохранения родных языков, возрождения подняла таймырская молодежь культуры и благоустройства на форуме «Российский Север».
18:32 В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Норильска запрещено привлекать сторонних лиц для оказания платных услуг. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования города.
17:48 Норильчанам стали доступны дополнительные сервисы. Пенсионный фонд расширяет электронные услуги.
17:10 Норильские хоккеисты стали победителями XIX спартакиады народов Севера «Заполярные игры» в Воркуте.
16:18 В Норильске подвели итоги второго открытого юношеского турнира по мини-футболу «Полярный Мишка».
15:22 3 ноября в 13.30, накануне Дня народного единства, в Норильске впервые пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».
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