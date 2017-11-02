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2 ноября 2017, 12:05

После вмешательства прокурора работникам одного из предприятий на Таймыре доплатили зарплату с учетом особенных климатических условий


Прокуратурой Таймырского района в деятельности ООО «Компания «Фортуна» выявлены нарушения трудовых прав граждан на выплату минимальной заработной платы в условиях Крайнего Севера.
Установлено, что указанной коммерческой организацией не соблюдается Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2016 и 2017 годы, заключенное между Правительством Красноярского края, Красноярским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей территории края. Соглашение устанавливает минимальную заработную плату для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с учетом особенных климатических условий.
Так, в 2016 году работникам организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, указанным Соглашением минимальная заработная плата установлена в размере – 16130 руб., в 2017 – 17687 руб.
Однако, руководством данной организации продавцам магазина начислялась и выплачивалась заработная плата значительно ниже установленного Соглашением минимального размера, а также ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения муниципального района, установленного Постановлением Правительства Красноярского края от 19.04.2017 № 179-п.
С целью устранения нарушений трудовых прав граждан в адрес ООО «Компания «Фортуна» внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, шести работникам общества произведен перерасчет заработной платы на общую сумму 282 000 руб, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.
Государственная инспекция труда по краю, рассмотрев административное дело, возбужденное прокурором, объявила директору ООО «Компания «Фортуна» предупреждение.

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    Список новостей

 2 ноября 2017 
12:05   После вмешательства прокурора работникам одного из предприятий на Таймыре доплатили зарплату с учетом особенных климатических условий 11:59   Вице-президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков получил награду «За вклад в развитие диалога с инвесторами»

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17:48   Норильчанам стали доступны дополнительные сервисы. Пенсионный фонд расширяет электронные услуги. 17:10   Норильские хоккеисты стали победителями XIX спартакиады народов Севера «Заполярные игры» в Воркуте.
16:18   В Норильске подвели итоги второго открытого юношеского турнира по мини-футболу «Полярный Мишка». 15:22   3 ноября в 13.30, накануне Дня народного единства, в Норильске впервые пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».
15:16   Норильские библиотеки приглашают горожан на ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства. 15:03   С наступлением первых актировок специалисты управления образования Норильска напоминают о правилах посещения школ во внеучебные по погоде дни.
14:42   Завтра, 2 ноября, МФК «Норильский никель» примет «Тюмень». 14:19   В Норильске будут судить мужчину за кражу из гаража в Кайеркане.
14:12   Сотрудники норильской Госавтоинспекции на время школьных каникул усилят профилактическую работу по безопасности детей. 13:20   В Красноярском крае откроются 133 ледовые переправы.
13:18   Доходы и расходы Красноярского края в 2018 году будут увеличены примерно на 10 млрд рублей. 13:06   В столице Таймыра прошел семинар по вопросам организации приема граждан и рассмотрения их обращений.
13:00   Таймырский краеведческий музей готовится отметить своё 80-летие. 12:48   Норильчане могут стать участниками акции «Отделение связи Деда Мороза» Московского благотворительного фонда Помоги.Орг.
12:24   Делегация АМФР провела в Норильске теоретические занятия, семинар и практикум для тренеров и преподавателей физкультуры. 11:56   В городском Центре культуры Норильска состоялся XI Международный фестиваль «Живой звук».
11:45   200 призовых мест на 800 участников. В Норильске состоялся X фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка-2017». 11:22   Норильские полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Паспорт».

 31 октября 2017 
17:57   В Норильске четыре социальных проекта национально-культурных объединений получат субсидии на реализацию. 17:48   Эстафета между подразделениями системы здравоохранения «Папа, мама, я - спортивная семья» пройдет в Норильске в воскресенье.
17:37   В Норильске продолжается V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 17:34   Лауреатом Бунинской премии стал бывший норильчанин, ныне священник Вятской митрополии Леонид Сафронов.
17:20   Предпринимателям Таймыра окажут материальную помощь для развития бизнеса. 16:37   Норильчане смогут обменяться опытом вовлечения горожан в социальную активность. Конференцию для новых общественных пространств проведет центр «Благосфера».
16:08   Норильчанам предложат удобные стыковки. Авиакомпания NordStar перешла на зимнее расписание выполнения полетов. 15:49   Уроженцу Хакасии, укравшему в Норильске мотоцикл, грозит срок до пяти лет.
15:38   На Таймыре начался ледостав. Службы МЧС предупреждают об опасности. 13:20   «Норникель» начал пуско-наладочные работы под нагрузкой на Быстринском ГОКе.
13:11   Юных дудинцев посвятили в музыканты. 13:03   Болеем за наших! Норильские хоккеисты вышли в финал девятнадцатой спартакиады народов Севера «Заполярные игры», которые проходят в Воркуте.
11:41   Красноярск станет большим центром зимних видов спорта. Строительство объектов Универсиады завершится в 2018 году. 11:30   Александр Усс предложил упразднить открепительные удостоверения и провести выборы губернатора по-новому.

 30 октября 2017 
18:42   Сегодня на внеочередной сессии городского Совета Норильска была утверждена новая редакция правил благоустройства территории МО город Норильск. 17:23   Из Красноярска перестали летать чартеры в Турцию.
17:21   Подведены итоги производственной деятельности «Норникеля» за третий квартал года. 17:18   Александр Усс изменил порядок выборов в Красноярском крае.
17:17   Красноярский край получит 1,4 млрд рублей на новые школы. 17:11   «Норникель» за девять месяцев снизил производство никеля на 11% — до 157 тыс. тонн.
17:07   В Норильском городском суде прошло очередное судебное заседание по факту избиения новорожденной девочки. 17:03   Все на диктант.
16:06   В лаборатории «Фаблаб-Норильск» началась работа над проектом «Бионика». 15:37   Норильчанин Александр Климович стал триумфатором чемпионата мира по пауэрлифтингу.
15:01   Житель Норильска подозревается в совершении сексуального насилия в отношении 16-летней девушки. 14:51   МФК «Норильский никель» побеждает «Новую генерацию» (5:2) и выходит в четвертьфинал розыгрыша Кубка России.




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