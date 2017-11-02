Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 ноября 2017, 12:05



После вмешательства прокурора работникам одного из предприятий на Таймыре доплатили зарплату с учетом особенных климатических условий

Установлено, что указанной коммерческой организацией не соблюдается Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2016 и 2017 годы, заключенное между Правительством Красноярского края, Красноярским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей территории края. Соглашение устанавливает минимальную заработную плату для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с учетом особенных климатических условий. Так, в 2016 году работникам организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, указанным Соглашением минимальная заработная плата установлена в размере – 16130 руб., в 2017 – 17687 руб. Однако, руководством данной организации продавцам магазина начислялась и выплачивалась заработная плата значительно ниже установленного Соглашением минимального размера, а также ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения муниципального района, установленного Постановлением Правительства Красноярского края от 19.04.2017 № 179-п. С целью устранения нарушений трудовых прав граждан в адрес ООО «Компания «Фортуна» внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, шести работникам общества произведен перерасчет заработной платы на общую сумму 282 000 руб, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края. Государственная инспекция труда по краю, рассмотрев административное дело, возбужденное прокурором, объявила директору ООО «Компания «Фортуна» предупреждение.

Просмотров:12 Прокуратурой Таймырского района в деятельности ООО «Компания «Фортуна» выявлены нарушения трудовых прав граждан на выплату минимальной заработной платы в условиях Крайнего Севера.Установлено, что указанной коммерческой организацией не соблюдается Региональное соглашение о минимальной заработной плате на 2016 и 2017 годы, заключенное между Правительством Красноярского края, Красноярским краевым союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей территории края. Соглашение устанавливает минимальную заработную плату для Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с учетом особенных климатических условий.Так, в 2016 году работникам организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, указанным Соглашением минимальная заработная плата установлена в размере – 16130 руб., в 2017 – 17687 руб.Однако, руководством данной организации продавцам магазина начислялась и выплачивалась заработная плата значительно ниже установленного Соглашением минимального размера, а также ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения муниципального района, установленного Постановлением Правительства Красноярского края от 19.04.2017 № 179-п.С целью устранения нарушений трудовых прав граждан в адрес ООО «Компания «Фортуна» внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, шести работникам общества произведен перерасчет заработной платы на общую сумму 282 000 руб, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.Государственная инспекция труда по краю, рассмотрев административное дело, возбужденное прокурором, объявила директору ООО «Компания «Фортуна» предупреждение.