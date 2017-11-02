Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
2 ноября 2017, 12:44

В Норильске будут судить мужчину за кражу денег с банковской карты приятеля.


В июле за помощью в дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Талнаха, обнаруживший хищение денежных средств со своей банковской карты.
Под подозрение сотрудников полиции попал 25-летний приятель потерпевшего. Как установили оперативники уголовного розыска, мужчины работали на одном предприятии в разные смены. Зная, что коллега получил денежные средства перед уходом в отпуск, злоумышленник решил совершить хищение с его банковской карты, пин-код которой был ему известен. Как только потерпевший, заступив на смену, спустился в шахту, злоумышленник проник в его шкафчик со сменной одеждой. Не обнаружив в личных вещах приятеля банковской карты, злоумышленник похитил ключи от его квартиры, проник в помещение, нашел карту, снял деньги, после чего вернул похищенную карту в квартиру, а ключи - в рабочую раздевалку.
После обнаружения нехватки на счету 61 тысячи рублей потерпевший обратился в полицию.
В ходе комплекса оперативных мероприятий подозреваемый был задержан, при нем была обнаружена значительная часть похищенных им денежных средств, которые полицейскими были возвращены владельцу. Ущерб в виде потраченных к моменту задержания денег злоумышленник также возместил коллеге.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование завершено и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:142
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 2 ноября 2017 
19:08   Представители кочевых народов Севера теперь смогут усыновлять детей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин 18:36   Теперь не нужно ехать в Норильск. Упростилась процедура оформления загранпаспорта для жителей Кайеркана.
18:31   В Норильске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны. 18:29   Норильчане могут поддержать кандидата от красноярского края. Стартовал заключительный этап всероссийского конкурса «Народный участковый».
18:20   Внимание: фальшивые деньги! С начала года в Норильске из оборота изъято 9 купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. 18:09   В столице Таймыра состоялась торжественная церемония открытия турнира по керлингу среди смешанных команд, приуроченного к 350-летию г. Дудинки.
18:04   В Норильске дорожники восстанавливают остановки, поврежденные штормовым ветром в октябре этого года. А изготовители остановочных павильонов ... 16:59   В Норильском колледже искусств открылась выставка педагогов - выпускников отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», посвященная 35-летию отделения и 50-летию колледжа.
16:52   Норильчан приглашают принять участие в выдвижении земляков на соискание премии общественного признания «Босые души». 15:08   Новых хозяев жилья в Дудинке определит аукцион.
14:24   Полиция Норильска приглашает граждан для трудоустройства в охранно-конвойную службу. 14:01   Сувенирку Универсиады-2019 можно купить в интернет-магазине.
13:57   Таймыр присоединяется к Экологической хартии. В Дудинке прошло совместное заседание общественного совета при главе Таймыра и ... 13:49   В ноябре мобильные центры занятости посетят более 60 населенных пунктов края. В Норильске выездные мероприятия пройдут 10 ноября.
13:09   4 ноября в 13.00 в конференц-зале публичной библиотеки Норильска состоится награждение победителей седьмого виртуального конкурса «Дары осени», организованного газетами «Заполярная правда» и «зпПЛЮС». 12:55   Норильчанка предстанет перед судом за совершение кражи у коллеги.
12:50   Чуть больше часа остается до открытия ежегодного молодежного форума «Мир единства молодежи» в Норильске. 12:44   В Норильске будут судить мужчину за кражу денег с банковской карты приятеля.
12:05   После вмешательства прокурора работникам одного из предприятий на Таймыре доплатили зарплату с учетом особенных климатических условий. 11:59   Вице-президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков получил награду «За вклад в развитие диалога с инвесторами».

 1 ноября 2017 
19:05   Норильский суд определил наказание мужчине, избившему двухмесячную девочку. 18:49   Сегодня на Таймыре стартовали мероприятия в рамках столетнего юбилея Октябрьской революции.
18:41   Вопросы экологии, сохранения родных языков, возрождения подняла таймырская молодежь культуры и благоустройства на форуме «Российский Север». 18:32   В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Норильска запрещено привлекать сторонних лиц для оказания платных услуг. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования города.
17:48   Норильчанам стали доступны дополнительные сервисы. Пенсионный фонд расширяет электронные услуги. 17:10   Норильские хоккеисты стали победителями XIX спартакиады народов Севера «Заполярные игры» в Воркуте.
16:18   В Норильске подвели итоги второго открытого юношеского турнира по мини-футболу «Полярный Мишка». 15:22   3 ноября в 13.30, накануне Дня народного единства, в Норильске впервые пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».
15:16   Норильские библиотеки приглашают горожан на ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства. 15:03   С наступлением первых актировок специалисты управления образования Норильска напоминают о правилах посещения школ во внеучебные по погоде дни.
14:42   Завтра, 2 ноября, МФК «Норильский никель» примет «Тюмень». 14:19   В Норильске будут судить мужчину за кражу из гаража в Кайеркане.
14:12   Сотрудники норильской Госавтоинспекции на время школьных каникул усилят профилактическую работу по безопасности детей. 13:20   В Красноярском крае откроются 133 ледовые переправы.
13:18   Доходы и расходы Красноярского края в 2018 году будут увеличены примерно на 10 млрд рублей. 13:06   В столице Таймыра прошел семинар по вопросам организации приема граждан и рассмотрения их обращений.
13:00   Таймырский краеведческий музей готовится отметить своё 80-летие. 12:48   Норильчане могут стать участниками акции «Отделение связи Деда Мороза» Московского благотворительного фонда Помоги.Орг.
12:24   Делегация АМФР провела в Норильске теоретические занятия, семинар и практикум для тренеров и преподавателей физкультуры. 11:56   В городском Центре культуры Норильска состоялся XI Международный фестиваль «Живой звук».
11:45   200 призовых мест на 800 участников. В Норильске состоялся X фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Умка-2017». 11:22   Норильские полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Паспорт».

 31 октября 2017 
17:57   В Норильске четыре социальных проекта национально-культурных объединений получат субсидии на реализацию. 17:48   Эстафета между подразделениями системы здравоохранения «Папа, мама, я - спортивная семья» пройдет в Норильске в воскресенье.
17:37   В Норильске продолжается V общегородской фестиваль «Благовест Таймыра», посвященный Дню народного единства и престольному празднику кафедрального собора иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 17:34   Лауреатом Бунинской премии стал бывший норильчанин, ныне священник Вятской митрополии Леонид Сафронов.
17:20   Предпринимателям Таймыра окажут материальную помощь для развития бизнеса. 16:37   Норильчане смогут обменяться опытом вовлечения горожан в социальную активность. Конференцию для новых общественных пространств проведет центр «Благосфера».
16:08   Норильчанам предложат удобные стыковки. Авиакомпания NordStar перешла на зимнее расписание выполнения полетов. 15:49   Уроженцу Хакасии, укравшему в Норильске мотоцикл, грозит срок до пяти лет.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх