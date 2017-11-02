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2 ноября 2017, 12:44



В Норильске будут судить мужчину за кражу денег с банковской карты приятеля.

Под подозрение сотрудников полиции попал 25-летний приятель потерпевшего. Как установили оперативники уголовного розыска, мужчины работали на одном предприятии в разные смены. Зная, что коллега получил денежные средства перед уходом в отпуск, злоумышленник решил совершить хищение с его банковской карты, пин-код которой был ему известен. Как только потерпевший, заступив на смену, спустился в шахту, злоумышленник проник в его шкафчик со сменной одеждой. Не обнаружив в личных вещах приятеля банковской карты, злоумышленник похитил ключи от его квартиры, проник в помещение, нашел карту, снял деньги, после чего вернул похищенную карту в квартиру, а ключи - в рабочую раздевалку. После обнаружения нехватки на счету 61 тысячи рублей потерпевший обратился в полицию. В ходе комплекса оперативных мероприятий подозреваемый был задержан, при нем была обнаружена значительная часть похищенных им денежных средств, которые полицейскими были возвращены владельцу. Ущерб в виде потраченных к моменту задержания денег злоумышленник также возместил коллеге. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование завершено и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:142 В июле за помощью в дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Талнаха, обнаруживший хищение денежных средств со своей банковской карты.Под подозрение сотрудников полиции попал 25-летний приятель потерпевшего. Как установили оперативники уголовного розыска, мужчины работали на одном предприятии в разные смены. Зная, что коллега получил денежные средства перед уходом в отпуск, злоумышленник решил совершить хищение с его банковской карты, пин-код которой был ему известен. Как только потерпевший, заступив на смену, спустился в шахту, злоумышленник проник в его шкафчик со сменной одеждой. Не обнаружив в личных вещах приятеля банковской карты, злоумышленник похитил ключи от его квартиры, проник в помещение, нашел карту, снял деньги, после чего вернул похищенную карту в квартиру, а ключи - в рабочую раздевалку.После обнаружения нехватки на счету 61 тысячи рублей потерпевший обратился в полицию.В ходе комплекса оперативных мероприятий подозреваемый был задержан, при нем была обнаружена значительная часть похищенных им денежных средств, которые полицейскими были возвращены владельцу. Ущерб в виде потраченных к моменту задержания денег злоумышленник также возместил коллеге.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище», санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование завершено и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.