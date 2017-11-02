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2 ноября 2017, 12:50



Чуть больше часа остается до открытия ежегодного молодежного форума «Мир единства молодежи» в Норильске.

Добавим, что «Мир единства молодежи» проводится с 2011 года. Ежегодно его участниками становятся представители различных национально-культурных объединений.

Просмотров:161 В этом году форум состоится на базе вновь открывшегося здания Молодежного центра на Советской, 9. Начало мероприятия в 14.00. Организаторы – управление по молодежной политике администрации города Норильска – отметили, что в рамках форума среди прочих тематических площадок впервые пройдет историческая и интеллектуальная игра Quiz на темы, связанные с народами мира, их традициями и знаниями.Добавим, что «Мир единства молодежи» проводится с 2011 года. Ежегодно его участниками становятся представители различных национально-культурных объединений.