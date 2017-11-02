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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:08 Представители кочевых народов Севера теперь смогут усыновлять детей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин
18:36 Теперь не нужно ехать в Норильск. Упростилась процедура оформления загранпаспорта для жителей Кайеркана.
18:31 В Норильске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны.
18:29 Норильчане могут поддержать кандидата от красноярского края. Стартовал заключительный этап всероссийского конкурса «Народный участковый».
18:20 Внимание: фальшивые деньги! С начала года в Норильске из оборота изъято 9 купюр номиналом 1000 и 5000 рублей.
18:09 В столице Таймыра состоялась торжественная церемония открытия турнира по керлингу среди смешанных команд, приуроченного к 350-летию г. Дудинки.
18:04 В Норильске дорожники восстанавливают остановки, поврежденные штормовым ветром в октябре этого года. А изготовители остановочных павильонов уже разрабатывают новые проекты конструкций с применением более прочных материалов.
16:59 В Норильском колледже искусств открылась выставка педагогов - выпускников отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», посвященная 35-летию отделения и 50-летию колледжа.
16:52 Норильчан приглашают принять участие в выдвижении земляков на соискание премии общественного признания «Босые души».
15:08 Новых хозяев жилья в Дудинке определит аукцион.
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