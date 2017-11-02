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2 ноября 2017, 12:55



Норильчанка предстанет перед судом за совершение кражи у коллеги.

Как выяснили полицейские, вернувшись после произведенной уборки в помещение, где переодеваются и отдыхают уборщицы, работница обнаружила, что из кошелька, находящегося в ее сумке, пропали деньги, а также похищен оставленный на зарядке сотовый телефон. Под подозрение оперативников попала 45-летняя ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности коллега заявительницы. В ходе расследования полицейские выяснили, что подозреваемая воспользовалась служебным доступом в бытовое помещение для персонала и в момент, когда за ее действиями никто не наблюдал, похитила имущество своей коллеги. Украденные денежные средства она потратила. Похищенным телефоном злоумышленница воспользовалась сама: спустя несколько месяцев она вставила в него сим-карту, зарегистрированную на свое имя, после чего была приглашена в отдел полиции для дачи объяснений. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в хранилище», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Расследование завершено, и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.

Просмотров:154 В дежурную часть отдела полиции № 2 от уборщицы одного из талнахских предприятий поступило сообщение о пропаже денежных средств и мобильного телефона из бытового помещения, в котором женщина оставляла свои вещи.Как выяснили полицейские, вернувшись после произведенной уборки в помещение, где переодеваются и отдыхают уборщицы, работница обнаружила, что из кошелька, находящегося в ее сумке, пропали деньги, а также похищен оставленный на зарядке сотовый телефон.Под подозрение оперативников попала 45-летняя ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности коллега заявительницы. В ходе расследования полицейские выяснили, что подозреваемая воспользовалась служебным доступом в бытовое помещение для персонала и в момент, когда за ее действиями никто не наблюдал, похитила имущество своей коллеги.Украденные денежные средства она потратила. Похищенным телефоном злоумышленница воспользовалась сама: спустя несколько месяцев она вставила в него сим-карту, зарегистрированную на свое имя, после чего была приглашена в отдел полиции для дачи объяснений.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с незаконным проникновением в хранилище», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Расследование завершено, и в ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.