Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 ноября 2017, 13:09



4 ноября в 13.00 в конференц-зале публичной библиотеки Норильска состоится награждение победителей седьмого виртуального конкурса «Дары осени», организованного газетами «Заполярная правда» и «зпПЛЮС».



Просмотров:166 В гости к юным норильчанам придет известная «мультяшка» с веселой шоу-программой, а победителям конкурса на сцене вручат дипломы и подарки от спонсоров. Малышей, правильно ответивших на вопросы викторины по теме «Осень», ждут сладкие сюрпризы. Творческий конкурс, стартовавший в начале октября на сайте gazetazp.ru, объединил более трехсот детсадовцев и школьников начальных классов и стал самым масштабным по сравнению с предыдущими, побив все рекорды по количеству лайко» и участников. Голосование по работам, набравшим более тридцати тысяч лайков, закрыли сегодня, 2 ноября. Победителей в номинациях "Декоративно-прикладное творчество" и "Аппликация" по двум возрастным категориям определят члены жюри.