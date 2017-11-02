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2 ноября 2017, 13:49



В ноябре мобильные центры занятости посетят более 60 населенных пунктов края. В Норильске выездные мероприятия пройдут 10 ноября.

Специалисты мобильных центров проинформируют жителей края о ситуации на рынке труда, услугах службы занятости, вакансиях, помогут составить резюме, расскажут о программе стажировок на предприятиях края. Воспользоваться услугами мобильного центра занятости населения смогут и работодатели. В Норильске акция пройдет 10 ноября: 11.00 - 11.45 - пл. Металлургов, 29, оф. 41; 12.00 - 12.45 - ул. Талнахская, 20; 13.00 - 13.45 - ул. Б. Хмельницкого, 1. оф. 62; 14.00 - 14.45 - Ленинский пр., 3, оф. 40; 15.00 - 15.45 - ул. Ломоносова, 3, оф. 2. В Талнахе встреча пройдет с 16.15до 17.00 на ул. Диксона, 7, оф. 40. С горожанами в этот день,помимо специалистов Центра занятости встретятся также: ООО «Сибтехмонтаж», ООО «Оганер-Сервис», ООО «Нордритэйл», ООО «Инженер-Технический центр», ООО «Торгмонтаж», ООО «Плазма».

Просмотров:140 Агентство труда и занятости населения Красноярского края в этом месяце организует 37 выездов мобильных центров занятости с посещением 62 населенных пунктов.Специалисты мобильных центров проинформируют жителей края о ситуации на рынке труда, услугах службы занятости, вакансиях, помогут составить резюме, расскажут о программе стажировок на предприятиях края. Воспользоваться услугами мобильного центра занятости населения смогут и работодатели.В Норильске акция пройдет 10 ноября:11.00 - 11.45 - пл. Металлургов, 29, оф. 41;12.00 - 12.45 - ул. Талнахская, 20;13.00 - 13.45 - ул. Б. Хмельницкого, 1. оф. 62;14.00 - 14.45 - Ленинский пр., 3, оф. 40;15.00 - 15.45 - ул. Ломоносова, 3, оф. 2.В Талнахе встреча пройдет с 16.15до 17.00 на ул. Диксона, 7, оф. 40.С горожанами в этот день,помимо специалистов Центра занятости встретятся также: ООО «Сибтехмонтаж», ООО «Оганер-Сервис», ООО «Нордритэйл», ООО «Инженер-Технический центр», ООО «Торгмонтаж», ООО «Плазма».