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2 ноября 2017, 13:57

Таймыр присоединяется к Экологической хартии. В Дудинке прошло совместное заседание общественного совета при главе Таймыра и Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра, посвященное Году экологии.


На прошедшем заседании было поддержано предложение временно исполняющей полномочия главы Таймыра Галины Гавриловой о присоединении к Экологической хартии, принятой на XIV Красноярском экономическом форуме.
В работе заседания приняли участие врио полномочия главы Таймыра Галина Гаврилова, заместители главы Таймыра по профильным направлениям, депутаты районного и городского Советов, представители счётной палаты, органов местного самоуправления муниципального района, города Дудинки и сельского поселения Караул, руководители контролирующих, правоохранительных органов, Объединенной дирекции заповедников Таймыра, учреждений культуры и социального обслуживания, общественных организаций, предприниматели, учителя географии и биологии.
Галина Гаврилова в своём докладе рассказала о взаимодействии администрации муниципального района с недропользователями. На сегодняшний день на Таймыре к особо охраняемым природным территориям относятся более 16% от общей площади Таймыра. Богата таймырская земля природными ресурсами и потому является местом активного освоения. Однако реализация всех проектов сопровождается общественными обсуждениями и проведением работ по рекультивации земель.
Галина Валерьевна также отметила проблему утилизации промышленных отходов и металлоконструкций от прошлой хозяйственной деятельности, связанной с освоением Арктики. По предварительным данным, накопленный экологический ущерб составляет более 818 млн рублей. По её словам, летом будущего года на территории городского поселения Диксон планируется большой экологический субботник с участием представителей администрации муниципального района, Русского географического общества с привлечением красноярских студентов. Во время заседания директор КГБ ПОУ «Таймырский колледж» Вера Черкасова предложила ввести в состав участников этого экологического мероприятия также студентов колледжа.
«В качестве решения вопросов ещё одной проблемы, связанной с организацией системы обращения с отходами, предусмотрено строительство полигонов и размещение предприятий по термическому обезвреживанию отходов в Дудинке, Диксоне и селе Хатанга. В остальных населённых пунктах планируется размещение площадок временного хранения и термические установки по обезвреживанию отходов», – рассказала Галина Гаврилова.
Особенности северной территории, связанные со сложными климатическими условиями, большими расстояниями между населёнными пунктами, отсутствием дорог в тундре не позволяют организовать централизованную систему сбора и вывоза отходов на большие оборудованные полигоны с перерабатывающими производствами. Малочисленность населения делает экономически невыгодным основные направления утилизации для частных инвесторов. Должны быть разработаны современные технологии, адаптированные для северных территорий.
Представители общественного совета при главе Таймыра и Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра поддержали предложения администрации муниципального района, подготовленные для включения в разрабатываемый сегодня проект региональной программы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Красноярского края до 2035 года. Среди них: мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земельных участков, транспортировке накопленных отходов и золы от их сжигания, приобретению специализированной техники и другие.
В апреле 2017 года на XIV Красноярском экономическом форуме была впервые подписана Экологическая хартия. На заседании двух общественных организаций Таймыра Галина Гаврилова обратилась к компаниям, которые ведут свою деятельность на территории района, и общественным организациям с предложением её поддержать.
Председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев отметил в своём выступлении, что ассоциация поддерживает эту инициативу. В своём докладе он обозначил вопросы защиты экологии, борьбы с браконьерством и внёс предложения. Среди них – восстановление работы межведомственной рабочей группы по защите исконной среды обитания коренных малочисленных народов Таймыра, организация работы общественных экологических инспекторов и другие. «Таймыр – наш дом. И мы должны в нём быть рачительными и в то же время требовательными хозяевами. Вопросы экологии нужно пропустить через себя и своё сознание каждому из нас», – отметил Григорий Иванович.
Тему защиты экологии продолжил доктор биологических наук, заведующий научным отделом ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» Леонид Колпащиков, который акцентировал внимание собравшихся на проблеме снижения популяции дикого северного оленя, связанную с браконьерством и заготовкой пантовой продукции.
Также на заседании Леонид Александрович вручил благодарственные письма за активную поддержку природоохранной деятельности на Таймыре, приверженность идеям заповедного дела и содействие заповедникам Таймыра в реализации социально значимых проектов – главе Таймыра Сергею Ткаченко, его первому заместителю Галине Гавриловой, начальнику отдела природных ресурсов администрации муниципального района Людмиле Поповой и председателю общественного совета при главе Таймыра Галине Дядюшкиной.
Заместитель Таймырского краеведческого музея Эмилия Стамбровская рассказала о работе экокласса, который в Год экологии появился на Таймыре, и работе по сохранению экологии и просвещению вопросов в этой сфере.
Врио начальника Таймырского отдела МВД России Дмитрий Максимов доложил собравшимся о работе с правонарушителями правил благоустройства и поднял тему несанкционированных свалок. «Мы должны иметь принципиальную позицию и отслеживать, куда хозяйствующие субъекты, которые не имеют соответствующего договора на вывоз мусора, его вывозят. Это – наша общая задача призвать их к порядку, что улучшит состояние экологии за чертой города», – отметил Дмитрий Витальевич.
Прокурор муниципального района Сергей Трофимов предложил установить в городе систему видеофиксации в местах складирования несанкционированного мусора, поддержал инициативу Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра по организации работы общественных контролёров и предложил активнее вести информационно-разъяснительную работу, направленную на борьбу с браконьерством.
Также на заседании выступили и озвучили свои предложения: заместитель главы города Дудинки Янина Квасова, секретарь административной комиссии города Дудинки Анастасия Фефелова, генеральный директор ОАО «Таймырбыт» Дмитрий Тетенькин, и. о. начальника Таймырского отдела ветеринарии Константин Агапов, начальник ОГИБДД районного отдела МВД России Денис Власенко.
На заседании была предоставлена возможность высказаться всем желающим и внести свои предложения. Среди выступающих были общественные деятели, почётные граждане Таймыра.
По итогам заседания общественному совету при главе Таймыра и Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра предстоит отработать все предложения и подготовить в необходимые инстанции рекомендации и письма, способные помочь в решении вопросов защиты экологии Арктики.

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