Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 ноября 2017, 14:01



Сувенирку Универсиады-2019 можно купить в интернет-магазине.

Сувениры на сайте расположены по отдельным каталогам: чехлы для мобильных телефонов, календари, магниты, значки, блокноты, пазлы, закладки и стикеры. В каждом разделе имеется фотография сувенира, а также его стоимость. Так, например, магниты с символикой Универсиады можно приобрести от 104 до 158 рублей, а вот чехол для смартфона обойдется в 730 рублей. Оформить заказ на продукцию можно прямо на сайте. При этом для клиентов организованы доставка курьерской службой по городу и пункт для самовывоза (г. Красноярск, ул. Взлетная, 18, магазин «Эльсити»). Руководитель дирекции зимней универсиады-2019 Максим Уразов отметил: «Уверен, что жители и гости города будут рады купить сувениры на память о самом грандиозном событии 2019 года, они станут отличным подарком для всех фанатов спорта», В дальнейшем ассортимент сувениров будет значительно расширен, покупатели смогут заказать кружки, сумки и рюкзаки, аксессуары и бижутерию, мягкие игрушки в виде талисмана студенческих игр U-лайки. Кроме того, в ближайшее время будет запущена услуга для отправки посылок с сувенирной продукцией в другие города России.

Просмотров:136 Различные сувениры с символикой зимней Унивесрисады-2019 можно приобрести через интернет-магазин shop.krsk2019.ru, сообщает НИА-Красноярск.Сувениры на сайте расположены по отдельным каталогам: чехлы для мобильных телефонов, календари, магниты, значки, блокноты, пазлы, закладки и стикеры. В каждом разделе имеется фотография сувенира, а также его стоимость.Так, например, магниты с символикой Универсиады можно приобрести от 104 до 158 рублей, а вот чехол для смартфона обойдется в 730 рублей.Оформить заказ на продукцию можно прямо на сайте. При этом для клиентов организованы доставка курьерской службой по городу и пункт для самовывоза (г. Красноярск, ул. Взлетная, 18, магазин «Эльсити»).Руководитель дирекции зимней универсиады-2019 Максим Уразов отметил: «Уверен, что жители и гости города будут рады купить сувениры на память о самом грандиозном событии 2019 года, они станут отличным подарком для всех фанатов спорта»,В дальнейшем ассортимент сувениров будет значительно расширен, покупатели смогут заказать кружки, сумки и рюкзаки, аксессуары и бижутерию, мягкие игрушки в виде талисмана студенческих игр U-лайки. Кроме того, в ближайшее время будет запущена услуга для отправки посылок с сувенирной продукцией в другие города России.