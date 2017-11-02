Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 ноября 2017, 14:24



Полиция Норильска приглашает граждан для трудоустройства в охранно-конвойную службу.

Претендовать на указанную должность могут мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или среднеспециальное образование, проходившие службу в армии и способные по состоянию здоровья, морально-деловым качествам и физической подготовке служить в полиции. В соответствии с действующим законодательством сотрудникам органов внутренних дел: предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью от 40 дней; оказывается материальная помощь; предоставляется право на получение второго высшего образования в высших учебных заведениях МВД России на бюджетной основе; обеспечивается право на первоочередное получение мест в детских оздоровительных лагерях и детских садах по месту проживания. Сотрудники органов внутренних дел и члены их семей имеют право: на бесплатную медицинскую помощь в медицинских учреждениях системы МВД России; на бесплатное санаторно-курортное лечение либо на выплату денежной компенсации; на бесплатный ежегодный проезд в отпуск сотрудника и одного члена семьи сотрудника. Все сотрудники органов внутренних дел подлежат обязательному личному страхованию. Сотрудники, отслужившие в органах внутренних дел не менее 10 лет, имеют возможность получить единовременную выплату на покупку квартиры либо строительства нового дома. Имеется постоянная перспектива карьерного роста. По вопросам трудоустройства в отделе МВД России по г. Норильску необходимо обращаться по адресу: г. Норильск, ул. Бегичева, 9, каб. 315, телефон 8 (3919) 47-24-39. Также вакансии в подразделениях охранно-конвойной службы Красноярского края имеются в: ОБ ОКПО МУ МВД России «Красноярское» (г. Красноярск, ул. Вавилова, 50, телефон 2459-542); ОМВД России по Эвенкийскому району (п. Тура, ул. Школьная, 18, телефоны: 8 (39170) 2-21-54, 2-20-92); МО МВД России «Боготольский» (г. Боготол, ул. Заводская, 1, телефоны: 8 (39157) 2-63-58, 2-63-71); ОП № 1 МО МВД России «Абанский» (п. Абан, ул. Красная, 49, телефоны: 8 (39163) 2-39-57, 2-24-34).

Просмотров:186 Главное управление МВД России по краю приглашает граждан на службу по должности сотрудника (водителя) охранно-конвойной службы, имеющего водительское удостоверение категории D.Претендовать на указанную должность могут мужчины в возрасте до 35 лет, имеющие высшее или среднеспециальное образование, проходившие службу в армии и способные по состоянию здоровья, морально-деловым качествам и физической подготовке служить в полиции.В соответствии с действующим законодательством сотрудникам органов внутренних дел:предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск длительностью от 40 дней;оказывается материальная помощь;предоставляется право на получение второго высшего образования в высших учебных заведениях МВД России на бюджетной основе;обеспечивается право на первоочередное получение мест в детских оздоровительных лагерях и детских садах по месту проживания.Сотрудники органов внутренних дел и члены их семей имеют право:на бесплатную медицинскую помощь в медицинских учреждениях системы МВД России;на бесплатное санаторно-курортное лечение либо на выплату денежной компенсации;на бесплатный ежегодный проезд в отпуск сотрудника и одного члена семьи сотрудника.Все сотрудники органов внутренних дел подлежат обязательному личному страхованию.Сотрудники, отслужившие в органах внутренних дел не менее 10 лет, имеют возможность получить единовременную выплату на покупку квартиры либо строительства нового дома.Имеется постоянная перспектива карьерного роста.По вопросам трудоустройства в отделе МВД России по г. Норильску необходимо обращаться по адресу:г. Норильск, ул. Бегичева, 9, каб. 315, телефон 8 (3919) 47-24-39.Также вакансии в подразделениях охранно-конвойной службы Красноярского края имеются в:ОБ ОКПО МУ МВД России «Красноярское» (г. Красноярск, ул. Вавилова, 50, телефон 2459-542);ОМВД России по Эвенкийскому району (п. Тура, ул. Школьная, 18, телефоны: 8 (39170) 2-21-54, 2-20-92);МО МВД России «Боготольский» (г. Боготол, ул. Заводская, 1, телефоны: 8 (39157) 2-63-58, 2-63-71);ОП № 1 МО МВД России «Абанский» (п. Абан, ул. Красная, 49, телефоны: 8 (39163) 2-39-57, 2-24-34).