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2 ноября 2017, 15:08



Новых хозяев жилья в Дудинке определит аукцион.

Для участия в аукционе гражданам необходимо подать заявку установленной формы, предоставить копию паспорта и копию квитанции об оплате задатка для участия в аукционе. Прием заявок для участия в аукционе и предоставление аукционной документации проводятся с 1 по 28 ноября, с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по адресу: г. Дудинка, ул. Горького, 49, офис 8, в отделе по управлению муниципальным имуществом. Телефоны для справок: 8(39191) 2-71-91 и 2-71-90.

Просмотров:116 Администрация города Дудинки объявляет о проведении аукциона на право заключения специальных договоров передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования в пользование сроком на три года на условиях проведения ремонта и последующего выкупа. Он состоится 31 ноября 2017 года в 15:00. На аукцион выставляются 17 жилых помещений, расположенных в домах гостиничного типа по адресам: ул. Дудинская, 11 и 21, ул. Линейная, 21а, ул. Матросова, 11б и 13б, ул. Матросова, 2б, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Для участия в аукционе гражданам необходимо подать заявку установленной формы, предоставить копию паспорта и копию квитанции об оплате задатка для участия в аукционе.Прием заявок для участия в аукционе и предоставление аукционной документации проводятся с 1 по 28 ноября, с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по адресу: г. Дудинка, ул. Горького, 49, офис 8, в отделе по управлению муниципальным имуществом. Телефоны для справок: 8(39191) 2-71-91 и 2-71-90.