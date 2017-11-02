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2 ноября 2017, 16:52



Норильчан приглашают принять участие в выдвижении земляков на соискание премии общественного признания «Босые души».

В 2015 году, когда Владимир Высоцкий вслед за Юрием Гагариным был назван в числе кумиров XX века, у творческого содружества возникла идея создания ежегодной региональной премии «Босые души». Она присуждается жителям Красноярского края, у которых профессиональная, творческая, жизненная позиция созвучна с темами творчества Владимира Семеновича, его гражданской позицией. В экспертном совете известные в нашем крае люди - представители власти, бизнеса, культуры и искусства, молодежных и общественных объединений. Выдвижение кандидатур на соискание премии, согласно Положения о конкурсе, проводится государственными, общественными и иными организациями независимо от их организационно-правовых форм и направления деятельности. Первая церемония награждения лауреатов премии «Босые души» состоялась в январе 2017 года в Большом концертном зале Красноярской филармонии на концерте, посвященном дню рождения Владимира Высоцкого. Семь человек из разных городов и сел нашего края, которых отобрала экспертная комиссия, представляли разные профессии - тренер по боксу, общественный деятель, врач, учитель, тренер по альпинизму, руководитель проекта по реабилитации маломобильных групп населения. Среди лауреатов премии был и норильчанин - подполковник полиции Александр Удовенко. Творческое содружество «Босые души» под руководством Романа Энгельгардта обращается к северянам с просьбой содействовать процессу поиска будущих лауреатов премии «Босые души» среди жителей города Норильска. Церемония награждения пройдет 20 января 2018 года в Большом концертном зале Красноярской филармонии на концерте, посвященном 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. На все вопросы о проведении конкурса ответят по телефону оргкомитета 8-983-201-48-93, а также можно воспользоваться электронной почтой bosdu@yandex.ru.

Просмотров:116 Красноярская региональная общественная организация «Творческое содружество «Босые души» занимается популяризацией творчества Владимира Высоцкого. С 2005 года по ее инициативе в столице края и его районах проходит проект «Красноярск поет Высоцкого». Состоялось уже более 180 концертов, на которых красноярские музыканты исполняли песни Высоцкого.В 2015 году, когда Владимир Высоцкий вслед за Юрием Гагариным был назван в числе кумиров XX века, у творческого содружества возникла идея создания ежегодной региональной премии «Босые души». Она присуждается жителям Красноярского края, у которых профессиональная, творческая, жизненная позиция созвучна с темами творчества Владимира Семеновича, его гражданской позицией. В экспертном совете известные в нашем крае люди - представители власти, бизнеса, культуры и искусства, молодежных и общественных объединений. Выдвижение кандидатур на соискание премии, согласно Положения о конкурсе, проводится государственными, общественными и иными организациями независимо от их организационно-правовых форм и направления деятельности.Первая церемония награждения лауреатов премии «Босые души» состоялась в январе 2017 года в Большом концертном зале Красноярской филармонии на концерте, посвященном дню рождения Владимира Высоцкого. Семь человек из разных городов и сел нашего края, которых отобрала экспертная комиссия, представляли разные профессии - тренер по боксу, общественный деятель, врач, учитель, тренер по альпинизму, руководитель проекта по реабилитации маломобильных групп населения. Среди лауреатов премии был и норильчанин - подполковник полиции Александр Удовенко.Творческое содружество «Босые души» под руководством Романа Энгельгардта обращается к северянам с просьбой содействовать процессу поиска будущих лауреатов премии «Босые души» среди жителей города Норильска. Церемония награждения пройдет 20 января 2018 года в Большом концертном зале Красноярской филармонии на концерте, посвященном 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.На все вопросы о проведении конкурса ответят по телефону оргкомитета 8-983-201-48-93, а также можно воспользоваться электронной почтой bosdu@yandex.ru.