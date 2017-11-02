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2 ноября 2017, 16:59



В Норильском колледже искусств открылась выставка педагогов - выпускников отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», посвященная 35-летию отделения и 50-летию колледжа.

Среди почетных гостей, посетивших юбилейную выставку прямо с самолета, были первый замминистра культуры Красноярского края Наталья Гельруд и начальник отдела кадровой политики и организационной работы Галина Владимирова, которые поздравили работников колледжа с праздничными датами. Благодарственные письма министра культуры России были вручены известным преподавателям НКИ Елене Сотниковой и Светлане Степановой. Праздничные мероприятия в Норильском колледже искусств продлятся до конца года. 11 ноября в театрально-концертном зале на улице Комсомольской, 10, состоится представление театра мод «Бараксан» под руководством Елены Сотниковой. Постановщиком представления станет Тимур Файрузов, который с этого учебного года работу в Заполярном театре драмы совмещает с занятиями со студентами НКИ.

Просмотров:133 Выставка «Вчера, сегодня, завтра…» представила творчество Виктории Поповой, Елены Мусиной, Ольги Поротовой и Светланы Сениченко, которые в разные годы учились в НКИ, а сегодня успешно преподают в родном учебном заведении. Творческие работы, выполненные в разных художественных направлениях и техниках, представлены в выставочном зале НКИ, который находится на улице Комсомольской, 10. А торжественное открытие устроили в колонном зале этого исторического здания, в котором в советское время находился Дом пионеров. Зал украсили многометровые баннеры, которые во множестве фотографий и газетных публикаций представили 35-летнюю историю отделения «Декоративно-прикладное искусство». Здесь же студенты провели мастер-классы по живописи и резьбе для всех желающих.Среди почетных гостей, посетивших юбилейную выставку прямо с самолета, были первый замминистра культуры Красноярского края Наталья Гельруд и начальник отдела кадровой политики и организационной работы Галина Владимирова, которые поздравили работников колледжа с праздничными датами. Благодарственные письма министра культуры России были вручены известным преподавателям НКИ Елене Сотниковой и Светлане Степановой.Праздничные мероприятия в Норильском колледже искусств продлятся до конца года. 11 ноября в театрально-концертном зале на улице Комсомольской, 10, состоится представление театра мод «Бараксан» под руководством Елены Сотниковой. Постановщиком представления станет Тимур Файрузов, который с этого учебного года работу в Заполярном театре драмы совмещает с занятиями со студентами НКИ.