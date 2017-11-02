Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 ноября 2017, 18:04



В Норильске дорожники восстанавливают остановки, поврежденные штормовым ветром в октябре этого года. А изготовители остановочных павильонов уже разрабатывают новые проекты конструкций с применением более прочных материалов.

Конструкции новых павильонов похожи на те, что устанавливали в 2015 году, и неплохо себя зарекомендовали в эксплуатации. Разница лишь в материале, который использовали на нынешних конструкциях. Вместо оргстекла, использовавшегося ранее, в этом году применили поликарбонат. После октябрьского штормового предупреждения и ветров оказались повреждены именно поликарбонатные конструкции остановочных пунктов. «В техническом задании для обшивки каркаса остановочных пунктов было прописано использование поликарбоната толщиной шесть миллиметров, - говорит Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». - Это соответствует требованиям ГОСТ к установочным пунктам. В соответствие с государственными требованиями поликарбонат должен служить до десяти лет, то есть он выдерживает сильные ветровые нагрузки. Но, видимо, в ситуации с Норильском и особыми климатическими условиями не все государственные стандарты работают. К сожалению, такие моменты можно отследить только в процессе эксплуатации. Подрядчик выполнил работы в соответствии с требованиями контракта, выдержал все его условия и предоставил сертификат качества на материалы. У нас к нему замечаний нет. Средняя стоимость одного остановочного павильона составила 189 тысяч рублей. Это с учетом доставки, монтажа и гарантийного обслуживания. Так же при монтаже павильона обустраивались посадочные площадки и заездные карманы». Гарантия на все элементы конструкции остановки составляет четыре года, то есть в течение этого времени в случае каких-либо повреждений подрядная организация будет восстанавливать их за свой счет. Никаких проблем с ремонтными работами и нет. Компания «Красагропромресурс» сразу отреагировала на претензию управления «Норильскавтодор». Единственная заминка была связана с тем, что на территории нет представителя фирмы, и поэтому понадобилось несколько дней, чтобы руководству фирмы договориться с руководителем «Илан-Норильск». Именно эта фирма по договору закупила оргстекло и сразу приступила к восстановлению поврежденных элементов остановочных павильонов. В будущем при обустройстве остановочных пунктов будут выбираться более прочные материалы. Также будет учитываться место расположения павильона: открытое пространство или ближе к дому.

Просмотров:106 Этим летом Красноярская подрядная организация установила на улично-дорожной сети Центрального района, Талнаха и Оганера 14 остановочных павильонов: десять в Норильске, один в Оганере и три в Талнахе. В октябре ураганным ветром было повреждено пять павльонов: четыре в Норильске и один в Оганере. На сегодняшний день три остановочных пункта уже отремонтированы, на двух работы будут закончены в ближайшее время.Конструкции новых павильонов похожи на те, что устанавливали в 2015 году, и неплохо себя зарекомендовали в эксплуатации. Разница лишь в материале, который использовали на нынешних конструкциях. Вместо оргстекла, использовавшегося ранее, в этом году применили поликарбонат. После октябрьского штормового предупреждения и ветров оказались повреждены именно поликарбонатные конструкции остановочных пунктов.«В техническом задании для обшивки каркаса остановочных пунктов было прописано использование поликарбоната толщиной шесть миллиметров, - говорит Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор». - Это соответствует требованиям ГОСТ к установочным пунктам. В соответствие с государственными требованиями поликарбонат должен служить до десяти лет, то есть он выдерживает сильные ветровые нагрузки. Но, видимо, в ситуации с Норильском и особыми климатическими условиями не все государственные стандарты работают. К сожалению, такие моменты можно отследить только в процессе эксплуатации. Подрядчик выполнил работы в соответствии с требованиями контракта, выдержал все его условия и предоставил сертификат качества на материалы. У нас к нему замечаний нет. Средняя стоимость одного остановочного павильона составила 189 тысяч рублей. Это с учетом доставки, монтажа и гарантийного обслуживания. Так же при монтаже павильона обустраивались посадочные площадки и заездные карманы».Гарантия на все элементы конструкции остановки составляет четыре года, то есть в течение этого времени в случае каких-либо повреждений подрядная организация будет восстанавливать их за свой счет. Никаких проблем с ремонтными работами и нет. Компания «Красагропромресурс» сразу отреагировала на претензию управления «Норильскавтодор». Единственная заминка была связана с тем, что на территории нет представителя фирмы, и поэтому понадобилось несколько дней, чтобы руководству фирмы договориться с руководителем «Илан-Норильск». Именно эта фирма по договору закупила оргстекло и сразу приступила к восстановлению поврежденных элементов остановочных павильонов.В будущем при обустройстве остановочных пунктов будут выбираться более прочные материалы. Также будет учитываться место расположения павильона: открытое пространство или ближе к дому.