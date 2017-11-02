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2 ноября 2017, 18:09



В столице Таймыра состоялась торжественная церемония открытия турнира по керлингу среди смешанных команд, приуроченного к 350-летию г. Дудинки.

Поддержать спортсменов пришли заместители главы Таймыра по общим вопросам Виталий Брикин и по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова, заместитель главы города Дудинки Янина Квасова, директор МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Сергей Скорин. Во время церемонии открытия соревнований звучали пожелания спортсменам честной и интересной борьбы, болельщикам турнира – зрелищных игр. «Спорт – это жизнь, это здоровое поколение, здоровая нация, а значит, и здоровая страна. Я хочу пожелать участникам, чтобы у вас все получилось. Удачи, везения, и пусть победит сильнейший! А мы за вас будем болеть», - с приветственным словом к спортсменам обратилась Янина Квасова. С началом турнира спортсменов поздравили солистка городского Дома культуры Татьяна Аржеухова и студия современного танца «Камильфо». Впервые на арене было представлено показательное выступление юных фигуристов при поддержке хоккеистов молодежной сборной г. Дудинки с флагами. Парад участников состоялся под руководством главного судьи соревнований Андрея Жарникова, после чего под звуки гимна Российской Федерации почетное право открыть турнир по керлингу среди смешанных команд, приуроченного к 350-летию города Дудинки, было предоставлено директору МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Сергею Скорину. Далее состоялись первые игровые туры, по итогам которых в полуфинал турнира вышли две команды детской подгруппы «Снежный вихрь» и «Сивол». Каждая из них сыграла с полуфиналистами взрослой подгруппы – командами «69 параллель» и «Таймыр». По результатам полуфинальных игр за первое место в турнире поборются команды взрослой подгруппы «69 параллель» и «Таймыр». Игра состоится 3 ноября в 17:30. Далее бороться за третье и четвертое места на лед выйдут команды детской подгруппы «Сивол» и «Снежный вихрь». Тур за бронзу начнется в 18:30. Торжественное закрытие и награждение команд состоится в этот же день в 19:00, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:113 Соревнования на ледовой арене «Таймыр» продлятся по 3 ноября. Участие в них принимают восемь команд в двух возрастных группах – детской и взрослой.Поддержать спортсменов пришли заместители главы Таймыра по общим вопросам Виталий Брикин и по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова, заместитель главы города Дудинки Янина Квасова, директор МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Сергей Скорин. Во время церемонии открытия соревнований звучали пожелания спортсменам честной и интересной борьбы, болельщикам турнира – зрелищных игр. «Спорт – это жизнь, это здоровое поколение, здоровая нация, а значит, и здоровая страна. Я хочу пожелать участникам, чтобы у вас все получилось. Удачи, везения, и пусть победит сильнейший! А мы за вас будем болеть», - с приветственным словом к спортсменам обратилась Янина Квасова.С началом турнира спортсменов поздравили солистка городского Дома культуры Татьяна Аржеухова и студия современного танца «Камильфо». Впервые на арене было представлено показательное выступление юных фигуристов при поддержке хоккеистов молодежной сборной г. Дудинки с флагами. Парад участников состоялся под руководством главного судьи соревнований Андрея Жарникова, после чего под звуки гимна Российской Федерации почетное право открыть турнир по керлингу среди смешанных команд, приуроченного к 350-летию города Дудинки, было предоставлено директору МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Сергею Скорину.Далее состоялись первые игровые туры, по итогам которых в полуфинал турнира вышли две команды детской подгруппы «Снежный вихрь» и «Сивол». Каждая из них сыграла с полуфиналистами взрослой подгруппы – командами «69 параллель» и «Таймыр».По результатам полуфинальных игр за первое место в турнире поборются команды взрослой подгруппы «69 параллель» и «Таймыр». Игра состоится 3 ноября в 17:30. Далее бороться за третье и четвертое места на лед выйдут команды детской подгруппы «Сивол» и «Снежный вихрь». Тур за бронзу начнется в 18:30. Торжественное закрытие и награждение команд состоится в этот же день в 19:00, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.