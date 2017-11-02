Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 ноября 2017, 18:20



Внимание: фальшивые деньги! С начала года в Норильске из оборота изъято 9 купюр номиналом 1000 и 5000 рублей.

В Красноярске в таких характерных местах сбыта, как рынки, коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса, появились поддельные денежные знаки серии бх № 27425**. В связи с возросшим качеством поддельных денег выявляются такие банкноты, как правило, только при пересчете денежных знаков в банках, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила: - не разменивайте купюры незнакомым лицам; - не покупайте валюту у обменников, даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу; - если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию; - совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам. Основные отличительные признаки поддельных купюр: - поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания; - выбитые компостером цифры с номиналом купюры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой; - металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской; - при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое; - цветной, переливающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами. Стражи порядка обращаются к гражданам: при обнаружении банкнот с признаками подделки или вызывающих сомнения незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции.

Просмотров:105 Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции в ходе оперативно-разыскных мероприятий выявляют поддельные денежные банкноты, которые в последующем направляются на экспертизу.В Красноярске в таких характерных местах сбыта, как рынки, коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса, появились поддельные денежные знаки серии бх № 27425**. В связи с возросшим качеством поддельных денег выявляются такие банкноты, как правило, только при пересчете денежных знаков в банках, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо соблюдать следующие правила:- не разменивайте купюры незнакомым лицам;- не покупайте валюту у обменников, даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу;- если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам.Основные отличительные признаки поддельных купюр:- поддельная купюра склеена из двух листов бумаги, поэтому она более плотная на ощупь и имеет признаки расслаивания;- выбитые компостером цифры с номиналом купюры на ощупь имеют шероховатости, как после прокалывания бумаги иглой;- металлическая ныряющая защитная нить при просвете выглядит как пунктир и выполнена краской;- при изменении угла наклона не появляются муаровые полосы, а на ощупь поле гладкое;- цветной, переливающий герб г. Ярославля (на купюрах достоинством в 1000 рублей) и герб г. Хабаровска (на купюрах достоинством в 5000 рублей) не меняет свой цвет при разглядывании купюры под разными углами.Стражи порядка обращаются к гражданам: при обнаружении банкнот с признаками подделки или вызывающих сомнения незамедлительно сообщать в дежурную часть полиции.