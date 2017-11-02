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2 ноября 2017, 18:29

Норильчане могут поддержать кандидата от красноярского края. Стартовал заключительный этап всероссийского конкурса «Народный участковый».


Стартовало голосование за кандидатов на звание победителя всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с издательским домом «Комсомольская правда» уже в седьмой раз. По традиции, в октябре были проведены региональные отборочные этапы. Теперь их победители, по одному участковому уполномоченному полиции от каждого субъекта Федерации, участвуют в финале, который продлится до 10 ноября.
В МВД сегодня служат порядка 48,3 тысячи участковых уполномоченных полиции. Именно они первыми приходят на помощь людям в трудную минуту. Сегодня участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление. Среди конкурсантов - лучшие из лучших. Для каждого из них созданы персональные страницы, где размещены сведения об их достижениях и успехах, необычные истории из практики, фото- и видеопрезентации.
Министерство внутренних дел Российской Федерации приглашает граждан принять активное участие в голосовании и выборе лучшего участкового страны.
Победитель и призеры конкурса получат заслуженные награды. Церемония вручения, в том числе главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» – пройдет в торжественной обстановке 20 ноября в здании МВД России. Мероприятие приурочено к Дню участковых уполномоченных полиции, который ежегодно отмечается 17 ноября.
Красноярский край представляет победитель регионального этапа – участковый уполномоченный капитан полиции Яков Каренькин.
В практике участкового уполномоченного есть немало интересных примеров раскрытия преступлений по горячим следам. Так, например, при поступлении сообщения о квартирной краже полицейский незамедлительно отправился на место происшествия и выяснил, что возможный подозреваемый живет неподалеку. Не теряя времени, участковый выяснил, что мужчина скрывается на крыше многоэтажного дома. Полицейский, рискуя своей жизнью, забрался на чердак и стал преследовать убегавшего преступника. Злоумышленник, скрываясь от погони, выпрыгнул из окна четвертого этажа. Участковый уполномоченный вызвал скорую и оказал пострадавшему доврачебную помощь. После непродолжительного лечения мужчина признался в совершении кражи и был осужден на 2 года лишения свободы.
Как отмечает сам участковый уполномоченный, представлять Красноярский край на федеральном этапе конкурса - для него большая честь. Приглашаем жителей края поддержать земляка. Голосовать за Якова Каренькина можно в период с 1 по 10 ноября на сайте информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда». https://www.kp.ru/daily/26750/3780121/, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

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