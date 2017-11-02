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2 ноября 2017, 18:29



Норильчане могут поддержать кандидата от красноярского края. Стартовал заключительный этап всероссийского конкурса «Народный участковый».

В МВД сегодня служат порядка 48,3 тысячи участковых уполномоченных полиции. Именно они первыми приходят на помощь людям в трудную минуту. Сегодня участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление. Среди конкурсантов - лучшие из лучших. Для каждого из них созданы персональные страницы, где размещены сведения об их достижениях и успехах, необычные истории из практики, фото- и видеопрезентации. Министерство внутренних дел Российской Федерации приглашает граждан принять активное участие в голосовании и выборе лучшего участкового страны. Победитель и призеры конкурса получат заслуженные награды. Церемония вручения, в том числе главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» – пройдет в торжественной обстановке 20 ноября в здании МВД России. Мероприятие приурочено к Дню участковых уполномоченных полиции, который ежегодно отмечается 17 ноября. Красноярский край представляет победитель регионального этапа – участковый уполномоченный капитан полиции Яков Каренькин. В практике участкового уполномоченного есть немало интересных примеров раскрытия преступлений по горячим следам. Так, например, при поступлении сообщения о квартирной краже полицейский незамедлительно отправился на место происшествия и выяснил, что возможный подозреваемый живет неподалеку. Не теряя времени, участковый выяснил, что мужчина скрывается на крыше многоэтажного дома. Полицейский, рискуя своей жизнью, забрался на чердак и стал преследовать убегавшего преступника. Злоумышленник, скрываясь от погони, выпрыгнул из окна четвертого этажа. Участковый уполномоченный вызвал скорую и оказал пострадавшему доврачебную помощь. После непродолжительного лечения мужчина признался в совершении кражи и был осужден на 2 года лишения свободы. Как отмечает сам участковый уполномоченный, представлять Красноярский край на федеральном этапе конкурса - для него большая честь. Приглашаем жителей края поддержать земляка. Голосовать за Якова Каренькина можно в период с 1 по 10 ноября на сайте информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда». https://www.kp.ru/daily/26750/3780121/, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:110 Стартовало голосование за кандидатов на звание победителя всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с издательским домом «Комсомольская правда» уже в седьмой раз. По традиции, в октябре были проведены региональные отборочные этапы. Теперь их победители, по одному участковому уполномоченному полиции от каждого субъекта Федерации, участвуют в финале, который продлится до 10 ноября.В МВД сегодня служат порядка 48,3 тысячи участковых уполномоченных полиции. Именно они первыми приходят на помощь людям в трудную минуту. Сегодня участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление. Среди конкурсантов - лучшие из лучших. Для каждого из них созданы персональные страницы, где размещены сведения об их достижениях и успехах, необычные истории из практики, фото- и видеопрезентации.Министерство внутренних дел Российской Федерации приглашает граждан принять активное участие в голосовании и выборе лучшего участкового страны.Победитель и призеры конкурса получат заслуженные награды. Церемония вручения, в том числе главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» – пройдет в торжественной обстановке 20 ноября в здании МВД России. Мероприятие приурочено к Дню участковых уполномоченных полиции, который ежегодно отмечается 17 ноября.Красноярский край представляет победитель регионального этапа – участковый уполномоченный капитан полиции Яков Каренькин.В практике участкового уполномоченного есть немало интересных примеров раскрытия преступлений по горячим следам. Так, например, при поступлении сообщения о квартирной краже полицейский незамедлительно отправился на место происшествия и выяснил, что возможный подозреваемый живет неподалеку. Не теряя времени, участковый выяснил, что мужчина скрывается на крыше многоэтажного дома. Полицейский, рискуя своей жизнью, забрался на чердак и стал преследовать убегавшего преступника. Злоумышленник, скрываясь от погони, выпрыгнул из окна четвертого этажа. Участковый уполномоченный вызвал скорую и оказал пострадавшему доврачебную помощь. После непродолжительного лечения мужчина признался в совершении кражи и был осужден на 2 года лишения свободы.Как отмечает сам участковый уполномоченный, представлять Красноярский край на федеральном этапе конкурса - для него большая честь. Приглашаем жителей края поддержать земляка. Голосовать за Якова Каренькина можно в период с 1 по 10 ноября на сайте информационного партнера конкурса - издательского дома «Комсомольская правда». https://www.kp.ru/daily/26750/3780121/, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.