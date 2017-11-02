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2 ноября 2017, 18:31



В Норильске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны.

Задержанный пояснил полицейским, что запрещенные вещества хранил для собственного употребления. В отношении 44-летнего подозреваемого следователями отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Ведется расследование.

Просмотров:94 В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что житель Центрального района Норильска хранит в своем доме наркотическое вещество. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков в квартире подозреваемого были изъяты и направлены на исследование банки с растительной массой темного цвета. Экспертиза установила, что это марихуана общим весом свыше 270 граммов.Задержанный пояснил полицейским, что запрещенные вещества хранил для собственного употребления.В отношении 44-летнего подозреваемого следователями отдела МВД России по г. Норильску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Ведется расследование.