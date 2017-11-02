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2 ноября 2017, 18:36



Теперь не нужно ехать в Норильск. Упростилась процедура оформления загранпаспорта для жителей Кайеркана.

Стражи порядка напоминают, что при обращении через единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru госпошлину на получение загранпаспорта можно оплатить со скидкой 30%. Кроме того, сокращен срок оформления документа при обращении через портал: оформление заграничного паспорта старого образца (сроком действия 5 лет) детям до 18 лет - в течение суток вместо 30; нового поколения (сроком действия 10 лет) детям до 18 лет - 14 дней вместо 30 дней. При обращении в миграционный пункт отдела полиции № 3 сотрудники отдела по вопросам миграции окажут помощь жителям Кайеркана в регистрации на портале www.gosuslugi.ru. Ознакомиться с дополнительной информацией о получении заграничного паспорта можно как на сайте МВД, так и в соответствующем разделе единого портала государственных и муниципальных услуг.

Просмотров:97 У жителей района Кайеркан появилась возможность оформлять заграничные паспорта нового поколения, содержащие электронный носитель информации, без выезда. Раньше для получения загранпаспорта нужно было обращаться в Центральный район Норильска, что могло затруднить процесс получения документа для отдельных кайерканцев. Теперь же процедура оформления загранпаспорта стала менее обременительной. Прием на оформление документа открыт в миграционном пункте отдела полиции № 3 по адресу: ул. Надеждинская, 24 (кабинет 40), по средам с 11 до 13 часов, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Стражи порядка напоминают, что при обращении через единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru госпошлину на получение загранпаспорта можно оплатить со скидкой 30%. Кроме того, сокращен срок оформления документа при обращении через портал:оформление заграничного паспорта старого образца (сроком действия 5 лет) детям до 18 лет - в течение суток вместо 30;нового поколения (сроком действия 10 лет) детям до 18 лет - 14 дней вместо 30 дней.При обращении в миграционный пункт отдела полиции № 3 сотрудники отдела по вопросам миграции окажут помощь жителям Кайеркана в регистрации на портале www.gosuslugi.ru.Ознакомиться с дополнительной информацией о получении заграничного паспорта можно как на сайте МВД, так и в соответствующем разделе единого портала государственных и муниципальных услуг.