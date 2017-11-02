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2 ноября 2017, 19:08



Представители кочевых народов Севера теперь смогут усыновлять детей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин

Изменения вносятся в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы РФ. До принятия инициативы представители малых коренных народов не могли усыновлять детей из-за отсутствия постоянного места жительства. Новым законом лица, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают, должны в числе прочих предоставить «документы, подтверждающие их регистрацию по месту жительства в одном из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий этих граждан». Исторический уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, не предполагает наличия места постоянного или преимущественного проживания. Традиционное для них жилище - чум - не относится к жилым помещениям. В этой связи у представителей коренных народов фактически отсутствовала возможность усыновления детей. Как ранее отмечали авторы инициативы - депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, данные изменения нацелены, прежде всего, на укрепление института семьи. Они расширят возможности для принятия детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей родственников, в семьи; помогут коренным народам, ведущим кочевой образ жизни, усыновлять детей и воспитывать их в соответствии с традиционными обычаями.

Просмотров:83 Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым предлагается разрешить представителям коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой образ жизни, усыновлять детей. Соответствующий документ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.Изменения вносятся в Семейный и Гражданский процессуальный кодексы РФ. До принятия инициативы представители малых коренных народов не могли усыновлять детей из-за отсутствия постоянного места жительства.Новым законом лица, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющие места, где они постоянно или преимущественно проживают, должны в числе прочих предоставить «документы, подтверждающие их регистрацию по месту жительства в одном из поселений, находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий этих граждан».Исторический уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, не предполагает наличия места постоянного или преимущественного проживания. Традиционное для них жилище - чум - не относится к жилым помещениям. В этой связи у представителей коренных народов фактически отсутствовала возможность усыновления детей.Как ранее отмечали авторы инициативы - депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, данные изменения нацелены, прежде всего, на укрепление института семьи. Они расширят возможности для принятия детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей родственников, в семьи; помогут коренным народам, ведущим кочевой образ жизни, усыновлять детей и воспитывать их в соответствии с традиционными обычаями.