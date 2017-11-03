Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 ноября 2017, 10:10



Будем отдыхать три дня.

Напомним, 4 ноября будет праздноваться День народного единства. Продолжительность сегодняшнего рабочего дня сокращена на один час.

Просмотров:150 В понедельник жителям России не нужно будет выходить на работу. 6 ноября будет нерабочим днём. Трудовые будни начнутся 7 ноября.Напомним, 4 ноября будет праздноваться День народного единства. Продолжительность сегодняшнего рабочего дня сокращена на один час.