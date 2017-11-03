Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 ноября 2017, 10:18



Ноутбук за регистрацию. Норильчан приглашают принять участие в краевом конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг Красноярского края с подтверждением учетной записи (с инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте: http://24vkurse.ru/article/konkurs_2). После регистрации гражданину присваивается персональный код, он становится участником конкурса. На втором этапе необходимо привлечь других граждан к регистрации на портале госуслуг. Участник конкурса делится своим персональным кодом со знакомыми и предлагает им также зарегистрироваться на портале. При регистрации новые пользователи указывают номер пригласившего их участника. За каждую регистрацию конкурсант получает 1 балл. Участники могут привлекать новых пользователей в течение всего времени проведения конкурса. Победителем станет тот, кто заработает больше баллов. За победу в конкурсе «Ноутбук от госуслуг» предусмотрены ценные призы. Обладатель 1-го места получит в подарок ноутбук, за 2-е место - планшет, участнику, занявшему 3-е место, достанется смартфон. Дополнительно среди участников конкурса разыграют еще три смартфона в сообществах социальных сетей Вконтакте и Facebook. Чтобы стать обладателем одного из смартфонов нужно сделать репост записи о конкурсе в любом из указанных сообществ. Конкурс начался 1 ноября и продлится по 17 декабря 2017 года.

Просмотров:162 Агентство информатизации и связи объявляет конкурс «Ноутбук от госуслуг» для жителей края, достигших 14-летнего возраста. Конкурс направлен на популяризацию получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, сообщает НИА-Красноярск.Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг Красноярского края с подтверждением учетной записи (с инструкцией по регистрации можно ознакомиться на сайте: http://24vkurse.ru/article/konkurs_2). После регистрации гражданину присваивается персональный код, он становится участником конкурса.На втором этапе необходимо привлечь других граждан к регистрации на портале госуслуг. Участник конкурса делится своим персональным кодом со знакомыми и предлагает им также зарегистрироваться на портале. При регистрации новые пользователи указывают номер пригласившего их участника. За каждую регистрацию конкурсант получает 1 балл. Участники могут привлекать новых пользователей в течение всего времени проведения конкурса. Победителем станет тот, кто заработает больше баллов.За победу в конкурсе «Ноутбук от госуслуг» предусмотрены ценные призы. Обладатель 1-го места получит в подарок ноутбук, за 2-е место - планшет, участнику, занявшему 3-е место, достанется смартфон.Дополнительно среди участников конкурса разыграют еще три смартфона в сообществах социальных сетей Вконтакте и Facebook. Чтобы стать обладателем одного из смартфонов нужно сделать репост записи о конкурсе в любом из указанных сообществ.Конкурс начался 1 ноября и продлится по 17 декабря 2017 года.