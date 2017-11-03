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3 ноября 2017, 10:26



Прокуратура Норильска поддержала обвинение по делу об избиении 1,5-месячной девочки и требует лишить мать малышки родительских прав.

Сторона обвинения доказала, что осужденный не являлся биологическим отцом малолетней 20.06.2017 года рождения, однако, по договоренности с ее матерью, был записан отцом ребенка в свидетельстве о рождении. Мужчина без участия матери самостоятельно занимался воспитанием ребенка, в чем ему помогала приходящая няня. В ночь со 2 на 3 августа 2017 года он находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире совместно с малолетней девочкой, которая непрестанно плакала. Попытки успокоить ребенка положительного результата не дали, в какой-то момент крики малышки стали раздражать мужчину. Неумение обращаться с ребенком закончилось тем, что он нанес девочке не менее 5 ударов по голове и телу, причинив ей тяжкий вред здоровью. В судебном заседании несостоявшийся отец полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил. Малолетняя до сегодняшнего дня находится на лечении в больнице. Прокуратурой города в Норильский городской суд направлено исковое заявление о лишении матери потерпевшей родительских прав, сообщается на официальном сайте прокуратуры Красноярского края.

Просмотров:184 Норильским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении жителя города Норильска, избившего 1,5-месячного ребенка. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По результатам рассмотрения уголовного дела осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.Сторона обвинения доказала, что осужденный не являлся биологическим отцом малолетней 20.06.2017 года рождения, однако, по договоренности с ее матерью, был записан отцом ребенка в свидетельстве о рождении. Мужчина без участия матери самостоятельно занимался воспитанием ребенка, в чем ему помогала приходящая няня.В ночь со 2 на 3 августа 2017 года он находился в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире совместно с малолетней девочкой, которая непрестанно плакала. Попытки успокоить ребенка положительного результата не дали, в какой-то момент крики малышки стали раздражать мужчину. Неумение обращаться с ребенком закончилось тем, что он нанес девочке не менее 5 ударов по голове и телу, причинив ей тяжкий вред здоровью.В судебном заседании несостоявшийся отец полностью признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил. Малолетняя до сегодняшнего дня находится на лечении в больнице.Прокуратурой города в Норильский городской суд направлено исковое заявление о лишении матери потерпевшей родительских прав, сообщается на официальном сайте прокуратуры Красноярского края.