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3 ноября 2017, 10:32



«Норникель» завершил прием заявок на конкурс социальных проектов.

На соискание грантов «Норникеля» претендуют 143 проекта из Читы, 241 проект из Норильска и Таймырского района и 105 — из Мончегорска и Печенгского района. Общественные инициативы направлены на улучшение качества жизни населения и создание комфортной среды: развитие волонтерского движения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми и молодежью, создание общественных пространств, расширение спектра социальных услуг, развитие творческого потенциала и создание новых форм досуга, пропаганду здорового образа жизни и охрану окружающей среды. Заявители, планирующие реализовать свой проект в городе Чите Забайкальского края, впервые принимают участие в конкурсе. Это связано с началом работ на новом предприятии «Норникеля» в этом регионе, Быстринском ГОКе. Все поданные на конкурс проекты оценят независимые эксперты. По итогам экспертизы будет сформирован список финалистов конкурса. После доработки проектов с учетом рекомендаций экспертов будут определены победители конкурса. Итоги «Норникель» объявит 26 декабря. Гранты на реализацию проектов победители получат в 2018 г.

Просмотров:141 На ежегодный конкурс социальных проектов «Норникеля» в 2017 г. поступило 489 заявок от некоммерческих организаций и объединений, государственных и муниципальных учреждений из регионов, в которых работают предприятия компании. Общий грантовый фонд конкурса составляет 125 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.На соискание грантов «Норникеля» претендуют 143 проекта из Читы, 241 проект из Норильска и Таймырского района и 105 — из Мончегорска и Печенгского района. Общественные инициативы направлены на улучшение качества жизни населения и создание комфортной среды: развитие волонтерского движения, внедрение новых методик и технологий работы с детьми и молодежью, создание общественных пространств, расширение спектра социальных услуг, развитие творческого потенциала и создание новых форм досуга, пропаганду здорового образа жизни и охрану окружающей среды.Заявители, планирующие реализовать свой проект в городе Чите Забайкальского края, впервые принимают участие в конкурсе. Это связано с началом работ на новом предприятии «Норникеля» в этом регионе, Быстринском ГОКе.Все поданные на конкурс проекты оценят независимые эксперты. По итогам экспертизы будет сформирован список финалистов конкурса. После доработки проектов с учетом рекомендаций экспертов будут определены победители конкурса. Итоги «Норникель» объявит 26 декабря. Гранты на реализацию проектов победители получат в 2018 г.