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3 ноября 2017, 10:36



Центральный матч шестого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и МФК «Тюмень» победителя не выявил – 3:3.

«Мы понимали, что нас ждет, и мы готовились к этому. Считаю, что наши ребята провели хорошую игру, возможно, что пока одну из лучших в сезоне. К сожалению, при этом результат нас не обрадовал, тем более что мы вели с разницей в два мяча и могли еще увеличить отрыв. Мы дисциплинированно провели оба тайма, навязали борьбу, были единоборства, но преимущество пятого полевого игрока сказалось на итоговом счете», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер МФК «Норильский никель» Александр Соколов. Сегодня во Дворце спорта «Арктика» команды проведут вторую встречу в рамках тура. Начало поединка в 19.00.

Просмотров:162 Несмотря на то что к 46-й минуте норильчане - хозяева площадки - вели со счетом 3:1, итоговый результат встречи зафиксировал боевую ничью. В составе никельщиков отличились Сергеев на 24-й, Пономарев на 37-й и Костыгин на 44-й минутах матча. За тюменцев забили Коцич (22-я и 46-я мин.) и Антошкин под занавес встречи.«Мы понимали, что нас ждет, и мы готовились к этому. Считаю, что наши ребята провели хорошую игру, возможно, что пока одну из лучших в сезоне. К сожалению, при этом результат нас не обрадовал, тем более что мы вели с разницей в два мяча и могли еще увеличить отрыв. Мы дисциплинированно провели оба тайма, навязали борьбу, были единоборства, но преимущество пятого полевого игрока сказалось на итоговом счете», - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер МФК «Норильский никель» Александр Соколов.Сегодня во Дворце спорта «Арктика» команды проведут вторую встречу в рамках тура. Начало поединка в 19.00.