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3 ноября 2017, 13:03



В Норильске в БОКМО 17 декабря пройдет V турнир по карате памяти Ильшата Аюпова.

«Он был мне очень дорог как человек. Ильшат Мавлеткулович, добрый и открытый, старался помочь всем. Несколько раз он выезжал в спортивный лагерь вместе с командой каратистов, и неизменно помогал тренерам, ухаживал за заболевшими ребятами, заботился о них. С доктором Аюповым так или иначе знакомы все дети Норильска и их родители, потому что именно он долгое время был единственным детским ортопедом. Лично мне еще импонировало и его отношение к каратэ, из-за которого он каждый год откладывал свой переезд на материк, хотя, казалось бы, все уже было решено. Каждый раз он говорил: годик еще потренируюсь и уеду. И он достиг в этом спорте определенных успехов», - отмечает тренер и личный друг Ильшата Аюпова Алексей Нуркенов. В память об Альшате Мавлеткуловиче организовали турнир, куда почетным гостем приглашали его вдову. Четыре года турнир был клубным – в нем принимали участие только ребята клуба «Олимп», где занимался и он сам. В этот, юбилейный год, турнир перешагнул рамки клуба и стал городским соревнованием. «В этом году присоединиться к организации соревнований пожелал сын Ильшата Аюпова, который сейчас проживает в США. При этом все пять лет нам помогает детская больница и ее главврач Игорь Зайчик, а в этом году спонсорскую помощь окажет и клиника «Ортум» и ее директор Игорь Ольденбург, бывший коллега Ильшата Аюпова. Эта помощь позволила нам сделать красивые наградные комплекты: по специально разработанному дизайну сейчас на заказ делаются медали. Мы хотим, чтобы турнир запоминался и служил памяти хорошего человека», - рассказал Алексей Нуркенов. Соревнования пройдут для каратистов самых многочисленных возрастных категорий 10-11 и 12-13 лет по ката и кумитэ. Ожидается около сотни спортсменов, участие в соревновании примут все клубы и ДЮСШ города, культивирующие каратэ до WKF. Соревнования пройдут в один день, при наличии достаточного числа судей – на двух площадках зала. Начало соревнований в 12.00. Вход для болельщиков свободный.

Просмотров:132 Пять лет назад не стало известного в Норильске ортопеда Ильшата Аюпова. Последние несколько лет своей жизни Ильшат Мавлеткулович отдал любимому увлечению – каратэ.«Он был мне очень дорог как человек. Ильшат Мавлеткулович, добрый и открытый, старался помочь всем. Несколько раз он выезжал в спортивный лагерь вместе с командой каратистов, и неизменно помогал тренерам, ухаживал за заболевшими ребятами, заботился о них. С доктором Аюповым так или иначе знакомы все дети Норильска и их родители, потому что именно он долгое время был единственным детским ортопедом. Лично мне еще импонировало и его отношение к каратэ, из-за которого он каждый год откладывал свой переезд на материк, хотя, казалось бы, все уже было решено. Каждый раз он говорил: годик еще потренируюсь и уеду. И он достиг в этом спорте определенных успехов», - отмечает тренер и личный друг Ильшата Аюпова Алексей Нуркенов.В память об Альшате Мавлеткуловиче организовали турнир, куда почетным гостем приглашали его вдову. Четыре года турнир был клубным – в нем принимали участие только ребята клуба «Олимп», где занимался и он сам. В этот, юбилейный год, турнир перешагнул рамки клуба и стал городским соревнованием.«В этом году присоединиться к организации соревнований пожелал сын Ильшата Аюпова, который сейчас проживает в США. При этом все пять лет нам помогает детская больница и ее главврач Игорь Зайчик, а в этом году спонсорскую помощь окажет и клиника «Ортум» и ее директор Игорь Ольденбург, бывший коллега Ильшата Аюпова. Эта помощь позволила нам сделать красивые наградные комплекты: по специально разработанному дизайну сейчас на заказ делаются медали. Мы хотим, чтобы турнир запоминался и служил памяти хорошего человека», - рассказал Алексей Нуркенов.Соревнования пройдут для каратистов самых многочисленных возрастных категорий 10-11 и 12-13 лет по ката и кумитэ. Ожидается около сотни спортсменов, участие в соревновании примут все клубы и ДЮСШ города, культивирующие каратэ до WKF. Соревнования пройдут в один день, при наличии достаточного числа судей – на двух площадках зала. Начало соревнований в 12.00. Вход для болельщиков свободный.