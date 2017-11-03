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3 ноября 2017, 13:12



Прокуратура Норильска выявила нарушение хранений документов одной из управляющих компаний.

В силу положений ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ утраченные документы являлись официальными и влекли за собой юридические последствия в виде возложения, изменения объема и освобождения от обязанностей и прав. Неисполнение управляющей организацией требования о хранении оригиналов протокола общего собрания и решений собственников помещений повлекло за собой нарушение установленного законом порядка осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, а также создало условия для возможного нарушения законных интересов неопределенного круга лиц, права и обязанности которых находятся в зависимости от утраченных документов. Прокуратурой г. Норильска в связи с выявленным нарушением возбуждено в отношении генерального директора ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ. При судебном рассмотрении дела об административном правонарушении лицо, привлеченное к ответственности, вину не признало, просило суд о прекращении административного производства. Постановлением от 28.09.2017 мирового судьи судебного участка № 155 в районе Кайеркан г. Норильска генеральный директор ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» признан виновным в административном правонарушении, ему назначен штраф в размере 50 000 рублей. Решением Норильского городского суда от 31.10.2017 вышеуказанное постановление мирового судьи оставлено без изменения. Принятые прокуратурой города меры реагирования также способствовали фактическому устранению допущенного нарушения. В настоящее время утраченные документы восстановлены, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.

Просмотров:147 В ходе надзорной проверки норильской прокуратурой выявлен факт утраты управляющей организацией ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» оригиналов протокола общего собрания и решений собственников помещений в многоквартирном доме № 26 на ул. Первомайской г. Норильска. При этом обязанность хранить указанные документы в оригиналах установлена для управляющих организаций действующим жилищным законодательством, а также аналогичная обязанность была возложена на ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» непосредственно собранием собственников помещений в доме № 26 на ул. Первомайской при выборе этой организации в качестве управляющей.В силу положений ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ утраченные документы являлись официальными и влекли за собой юридические последствия в виде возложения, изменения объема и освобождения от обязанностей и прав.Неисполнение управляющей организацией требования о хранении оригиналов протокола общего собрания и решений собственников помещений повлекло за собой нарушение установленного законом порядка осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, а также создало условия для возможного нарушения законных интересов неопределенного круга лиц, права и обязанности которых находятся в зависимости от утраченных документов.Прокуратурой г. Норильска в связи с выявленным нарушением возбуждено в отношении генерального директора ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.23.3 КоАП РФ.При судебном рассмотрении дела об административном правонарушении лицо, привлеченное к ответственности, вину не признало, просило суд о прекращении административного производства. Постановлением от 28.09.2017 мирового судьи судебного участка № 155 в районе Кайеркан г. Норильска генеральный директор ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ» признан виновным в административном правонарушении, ему назначен штраф в размере 50 000 рублей.Решением Норильского городского суда от 31.10.2017 вышеуказанное постановление мирового судьи оставлено без изменения.Принятые прокуратурой города меры реагирования также способствовали фактическому устранению допущенного нарушения. В настоящее время утраченные документы восстановлены, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.