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3 ноября 2017, 13:37

Первая партия новобранцев из Норильска уже приступила к службе в армии, призывная комиссия переместилась в Дудинку.


Первая партия из 190 норильчан, призванных в осеннюю кампанию, отправилась на краевой сборный пункт 24 октября. Всего из Норильска в этот призыв будут отправлены в ряды Вооруженных сил страны 280 человек, а с учетом Таймырского Долгано–Ненецкого муниципального района – 350.
Военный комиссар города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края Валерий Нестеров рассказал об изменениях в законодательстве, касающихся призывной кампании. Так, начиная с этого года отсрочка будет предоставляться на весь период освоения образовательных программ для тех, кто поступил в колледж (техникум) после окончания девяти классов и для одиннадцатиклассников, поступивших в средние специальные учебные заведения. Отсрочка является одноразовой, и те, кто воспользовался ей для получения среднего специального образования, не могут повторно временно освободиться от воинской обязанности для обучения в высших учебных заведениях. «Раньше отсрочка предоставлялась юношам, окончившим девять классов, на обучение в колледже (техникуме) до достижения ими 20-летнего возраста. Теперь это ограничение снято», - отметил военный комиссар.
Также он напомнил, что уклонисты от армии получают специальные справки, при наличии которых их владельцы не смогут в течение 10 лет занимать должности на государственной или муниципальной службе.
«Хотелось бы предупредить ребят, что уже в прошедший весенний призыв 100% юношей, прибывающих на краевой сборный пункт для дальнейшей отправки в войска, подлежали тестированию на предмет содержания наркотических средств. Теперь призывники будут повторно проходить краевую комиссию в день убытия», - заверил Валерий Владимирович.
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон, внесший изменения в ФЗ № 53, согласно которому определяется, что теперь председателем призывной комиссии в муниципальных образованиях может быть только Глава муниципалитета или его заместители. Председателем призывной комиссии в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе является заместитель главы Таймыра по общим вопросам Виталий Брикин.
Работать районная призывная комиссия будет каждый вторник и четверг на улице Островского, 14в. В столице Таймыра её должны посетить порядка 440 юношей призывного возраста из Дудинки, а также посёлков полуострова, обучающиеся в КГБ ПОУ «Таймырский колледж».
Для организации работы призывной комиссии в сельских поселениях в глубинку полуострова будут осуществляться вылеты на вертолётах и самолёте. Так, уже 8 ноября представители призывной комиссии посетят посёлок Потапово городского поселения Дудинка. На 13 ноября запланирован вылет в посёлок Тухард, а на 20 ноября в посёлок Носок сельского поселения Караул. С 22 по 29 ноября призывная комиссия будет работать в сельском поселении Хатанга. Завершающий вылет запланирован на 4 декабря этого года, он будет организован в село Караул.
Напомним, призывная кампания стартовала 1 октября. Согласно указу президента страны, до 31 декабря в армию будут направлены 134 тысячи россиян в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе и 350 человек из нашего региона.
По словам Валерия Нестерова, наших ребят могут направить абсолютно во все виды и рода Вооруженных сил, в том числе и в войска Национальной гвардии. С 2012 года в Кремлевский полк были отправлены пять норильчан, однако в этом призыве их там не будет.
Осенью 2016 года норильским военкоматом в армию были отправлены 304 призывника, весной 2017 года, из-за ремонта взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта, порядком меньше - всего 134 призывника. Следующая призывная кампания – весенняя, начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

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