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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:30 Таймырский театр студия «Белые птицы» на III Фестивале семейных любительских театров стала обладателем Специального приза жюри. Поездка состоялась благодаря Управлению культуры Администрации муниципального района и Благотворительного фонда «Территория добра» города Норильск
16:12 Норильск присоединился к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», который в одно время прошел по всей территории России
14:02 Волк Забивака перезимует в столице Таймыра. В Дудинке приступили к строительству снежного городка.
13:46 На площадке III фестиваля Русского географического общества в Москве завершается монтаж таймырской экспозиции.
13:37 Первая партия новобранцев из Норильска уже приступила к службе в армии, призывная комиссия переместилась в Дудинку.
13:12 Прокуратура Норильска выявила нарушение хранений документов одной из управляющих компаний.
13:03 В Норильске в БОКМО 17 декабря пройдет V турнир по карате памяти Ильшата Аюпова.
10:36 Центральный матч шестого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и МФК «Тюмень» победителя не выявил – 3:3.
10:32 «Норникель» завершил прием заявок на конкурс социальных проектов.
10:26 Прокуратура Норильска поддержала обвинение по делу об избиении 1,5-месячной девочки и требует лишить мать малышки родительских прав.
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