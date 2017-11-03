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3 ноября 2017, 13:46



На площадке III фестиваля Русского географического общества в Москве завершается монтаж таймырской экспозиции.

На площадке фестиваля делегаты от муниципального района уже завершают монтаж экспозиции – традиционного чума и винтажных костюмов представителей коренных малочисленных народов из «Золотого фонда» Таймырского Дома народного творчества. В течение десяти фестивальных дней таймырцы покажут жителям и гостям российской столицы достижения современного искусства вышивки и шитья, удивят этническими сувенирами, расскажут о бытовых и обрядовых традициях, подарят желающим кусочек северного детства, поиграв со взрослыми в национальные игры. Также северяне научат участников фестиваля создавать обереги, амулеты, нганасанские мули и кукол на удачу. Напомним, в составе таймырской делегации, которую возглавляет и. о. начальника управления культуры администрации муниципального района Марина Кокова, – представители Таймырского Дома народного творчества, Таймырского колледжа, мастерской общины коренных малочисленных народов Таймыра «Мукустур», сельских поселений Караул и Хатанга, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Участие в фестивале принимают представители из более чем 30 регионов России, среди которых: ученые, путешественники, мастера древних промыслов, творческие коллективы и дизайнеры этнических костюмов.

Просмотров:118 С неповторимой культурой коренных малочисленных народов Таймыра познакомятся участники и гости III фестиваля Русского географического общества «Народы России». Он стартует сегодня, 3 ноября, в Центральном доме художника в Москве и продлится десять дней. В 2017 году фестиваль посвящён единству и многообразию народов России.На площадке фестиваля делегаты от муниципального района уже завершают монтаж экспозиции – традиционного чума и винтажных костюмов представителей коренных малочисленных народов из «Золотого фонда» Таймырского Дома народного творчества.В течение десяти фестивальных дней таймырцы покажут жителям и гостям российской столицы достижения современного искусства вышивки и шитья, удивят этническими сувенирами, расскажут о бытовых и обрядовых традициях, подарят желающим кусочек северного детства, поиграв со взрослыми в национальные игры. Также северяне научат участников фестиваля создавать обереги, амулеты, нганасанские мули и кукол на удачу.Напомним, в составе таймырской делегации, которую возглавляет и. о. начальника управления культуры администрации муниципального района Марина Кокова, – представители Таймырского Дома народного творчества, Таймырского колледжа, мастерской общины коренных малочисленных народов Таймыра «Мукустур», сельских поселений Караул и Хатанга, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Участие в фестивале принимают представители из более чем 30 регионов России, среди которых: ученые, путешественники, мастера древних промыслов, творческие коллективы и дизайнеры этнических костюмов.