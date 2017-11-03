Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
3 ноября 2017, 14:02

Волк Забивака перезимует в столице Таймыра. В Дудинке приступили к строительству снежного городка.


На площади у ледовой арены «Таймыр» продолжается подготовка к строительству снежного городка. В этом году его оформление будет посвящено чемпионату мира по футболу-2018, финал которого пройдет в России летом. Главную новогоднюю площадку города украсят снежные фигуры — большой футбольный мяч, разноцветные бутсы и официальный талисман чемпионата волк Забивака.
В рамках муниципального контракта планируется строительство мини-катка под открытым небом, чаши, лабиринта, большой и малой горок, интерактивного игрового элемента — «Царь горы» и других. Одним из новшеств этого года станет ледяной трон, который будет установлен на сцене-подиуме и в дни новогодних каникул станет еще одной зоной для фотографирования. Центральное место займет новая иллюминированная 16-метровая ель. Разместится на площади и символ года по восточному календарю — фигура собаки.
Муниципальное предприятие «КБУ» устанавливает деревянную опалубку для снежных фигур, завозит снег для формирования снежных сооружений. Всего на строительство городка потребуется около 2000 кубометров снега. Открытие традиционно намечено на первую декаду декабря, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:108
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 3 ноября 2017 
16:30   Таймырский театр студия «Белые птицы» на III Фестивале семейных любительских театров стала обладателем Специального приза жюри. ... 16:12   Норильск присоединился к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», который в одно время прошел по всей территории России
14:02   Волк Забивака перезимует в столице Таймыра. В Дудинке приступили к строительству снежного городка. 13:46   На площадке III фестиваля Русского географического общества в Москве завершается монтаж таймырской экспозиции.
13:37   Первая партия новобранцев из Норильска уже приступила к службе в армии, призывная комиссия переместилась в Дудинку. 13:12   Прокуратура Норильска выявила нарушение хранений документов одной из управляющих компаний.
13:03   В Норильске в БОКМО 17 декабря пройдет V турнир по карате памяти Ильшата Аюпова. 10:36   Центральный матч шестого тура Суперлиги между МФК «Норильский никель» и МФК «Тюмень» победителя не выявил – 3:3.
10:32   «Норникель» завершил прием заявок на конкурс социальных проектов. 10:26   Прокуратура Норильска поддержала обвинение по делу об избиении 1,5-месячной девочки и требует лишить мать малышки родительских прав.
10:18   Ноутбук за регистрацию. Норильчан приглашают принять участие в краевом конкурсе. 10:10   Будем отдыхать три дня.

 2 ноября 2017 
19:08   Представители кочевых народов Севера теперь смогут усыновлять детей. Соответствующий закон подписал Владимир Путин 18:36   Теперь не нужно ехать в Норильск. Упростилась процедура оформления загранпаспорта для жителей Кайеркана.
18:31   В Норильске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны. 18:29   Норильчане могут поддержать кандидата от красноярского края. Стартовал заключительный этап всероссийского конкурса «Народный участковый».
18:20   Внимание: фальшивые деньги! С начала года в Норильске из оборота изъято 9 купюр номиналом 1000 и 5000 рублей. 18:09   В столице Таймыра состоялась торжественная церемония открытия турнира по керлингу среди смешанных команд, приуроченного к 350-летию г. Дудинки.
18:04   В Норильске дорожники восстанавливают остановки, поврежденные штормовым ветром в октябре этого года. А изготовители остановочных павильонов ... 16:59   В Норильском колледже искусств открылась выставка педагогов - выпускников отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», посвященная 35-летию отделения и 50-летию колледжа.
16:52   Норильчан приглашают принять участие в выдвижении земляков на соискание премии общественного признания «Босые души». 15:08   Новых хозяев жилья в Дудинке определит аукцион.
14:24   Полиция Норильска приглашает граждан для трудоустройства в охранно-конвойную службу. 14:01   Сувенирку Универсиады-2019 можно купить в интернет-магазине.
13:57   Таймыр присоединяется к Экологической хартии. В Дудинке прошло совместное заседание общественного совета при главе Таймыра и ... 13:49   В ноябре мобильные центры занятости посетят более 60 населенных пунктов края. В Норильске выездные мероприятия пройдут 10 ноября.
13:09   4 ноября в 13.00 в конференц-зале публичной библиотеки Норильска состоится награждение победителей седьмого виртуального конкурса «Дары осени», организованного газетами «Заполярная правда» и «зпПЛЮС». 12:55   Норильчанка предстанет перед судом за совершение кражи у коллеги.
12:50   Чуть больше часа остается до открытия ежегодного молодежного форума «Мир единства молодежи» в Норильске. 12:44   В Норильске будут судить мужчину за кражу денег с банковской карты приятеля.
12:05   После вмешательства прокурора работникам одного из предприятий на Таймыре доплатили зарплату с учетом особенных климатических условий. 11:59   Вице-президент «Норникеля» по работе с инвестиционным сообществом Владимир Жуков получил награду «За вклад в развитие диалога с инвесторами».

 1 ноября 2017 
19:05   Норильский суд определил наказание мужчине, избившему двухмесячную девочку. 18:49   Сегодня на Таймыре стартовали мероприятия в рамках столетнего юбилея Октябрьской революции.
18:41   Вопросы экологии, сохранения родных языков, возрождения подняла таймырская молодежь культуры и благоустройства на форуме «Российский Север». 18:32   В дошкольных и общеобразовательных учреждениях Норильска запрещено привлекать сторонних лиц для оказания платных услуг. Соответствующее распоряжение подписал начальник управления образования города.
17:48   Норильчанам стали доступны дополнительные сервисы. Пенсионный фонд расширяет электронные услуги. 17:10   Норильские хоккеисты стали победителями XIX спартакиады народов Севера «Заполярные игры» в Воркуте.
16:18   В Норильске подвели итоги второго открытого юношеского турнира по мини-футболу «Полярный Мишка». 15:22   3 ноября в 13.30, накануне Дня народного единства, в Норильске впервые пройдет культурно-просветительская акция «Большой этнографический диктант».
15:16   Норильские библиотеки приглашают горожан на ряд мероприятий в рамках празднования Дня народного единства. 15:03   С наступлением первых актировок специалисты управления образования Норильска напоминают о правилах посещения школ во внеучебные по погоде дни.
14:42   Завтра, 2 ноября, МФК «Норильский никель» примет «Тюмень». 14:19   В Норильске будут судить мужчину за кражу из гаража в Кайеркане.
14:12   Сотрудники норильской Госавтоинспекции на время школьных каникул усилят профилактическую работу по безопасности детей. 13:20   В Красноярском крае откроются 133 ледовые переправы.
13:18   Доходы и расходы Красноярского края в 2018 году будут увеличены примерно на 10 млрд рублей. 13:06   В столице Таймыра прошел семинар по вопросам организации приема граждан и рассмотрения их обращений.
13:00   Таймырский краеведческий музей готовится отметить своё 80-летие. 12:48   Норильчане могут стать участниками акции «Отделение связи Деда Мороза» Московского благотворительного фонда Помоги.Орг.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх