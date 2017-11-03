Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

3 ноября 2017, 14:02



Волк Забивака перезимует в столице Таймыра. В Дудинке приступили к строительству снежного городка.

В рамках муниципального контракта планируется строительство мини-катка под открытым небом, чаши, лабиринта, большой и малой горок, интерактивного игрового элемента — «Царь горы» и других. Одним из новшеств этого года станет ледяной трон, который будет установлен на сцене-подиуме и в дни новогодних каникул станет еще одной зоной для фотографирования. Центральное место займет новая иллюминированная 16-метровая ель. Разместится на площади и символ года по восточному календарю — фигура собаки. Муниципальное предприятие «КБУ» устанавливает деревянную опалубку для снежных фигур, завозит снег для формирования снежных сооружений. Всего на строительство городка потребуется около 2000 кубометров снега. Открытие традиционно намечено на первую декаду декабря, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:108 На площади у ледовой арены «Таймыр» продолжается подготовка к строительству снежного городка. В этом году его оформление будет посвящено чемпионату мира по футболу-2018, финал которого пройдет в России летом. Главную новогоднюю площадку города украсят снежные фигуры — большой футбольный мяч, разноцветные бутсы и официальный талисман чемпионата волк Забивака.В рамках муниципального контракта планируется строительство мини-катка под открытым небом, чаши, лабиринта, большой и малой горок, интерактивного игрового элемента — «Царь горы» и других. Одним из новшеств этого года станет ледяной трон, который будет установлен на сцене-подиуме и в дни новогодних каникул станет еще одной зоной для фотографирования. Центральное место займет новая иллюминированная 16-метровая ель. Разместится на площади и символ года по восточному календарю — фигура собаки.Муниципальное предприятие «КБУ» устанавливает деревянную опалубку для снежных фигур, завозит снег для формирования снежных сооружений. Всего на строительство городка потребуется около 2000 кубометров снега. Открытие традиционно намечено на первую декаду декабря, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.