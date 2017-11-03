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3 ноября 2017, 16:12



Норильск присоединился к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», который в одно время прошел по всей территории России

В Публичной библиотеке желающих проверить свои знания истории, обычаев, традиций и культуры народов России собралось порядка 70 человек. Тестовые задания на Ленинском,20а читал журналист, член русского географического общества Егор Тулновский, в библиотеке «Семейного чтения» № 3 – депутат Норильского городского Совета Владимир Фролочкин. На работу давалось 45 минут, в течение которых участники должны были ответить на тридцать вопросов, двадцать из них были одинаковыми для всей России и стран ближнего зарубежья, а десять - составлены с учетом региональной специфики. По завершении тестирования, участники – а это были люли от 16 лет (старшеклассники школ) до пенсионного возраста – сошлись во мнении, что вопросы были достаточно сложными и на многие пришлось отвечать исключительно наугад. Подсчет баллов показал, что 17-18 правильных ответов – это весьма неплохой результат. «Ознакомившись с вопросами диктанта, я для себя почерпнул много нового. Здесь есть понятия, которые для меня стали новостью, хотя до сих пор я считал себя довольно эрудированным человеком. Очевидно, что, чтобы ответить на все 30 вопросов, нужно быть профессором этнографии и преподавать ее в университете», - говорит Егор Тулновский. По окончании теста Алиса Горчакова из юридического класса школы №14, делится: «Весь тест для нас был неожиданным. Нас предупредили, что в нем будут вопросы, касающиеся народов севера. Мы готовились как могли, но темы в диктанте касались самых разных национальностей и народов России и на ряд вопросов ответить было очень сложно. Мы узнали много интересного и не пожалели о том, что потратили день каникул на это мероприятие».

Просмотров:92 В Норильске диктант проходил на трех площадках – в Норильском колледже искусств, в Публичной библиотеке и в библиотеке «Семейного чтения» на Котульского,15.В Публичной библиотеке желающих проверить свои знания истории, обычаев, традиций и культуры народов России собралось порядка 70 человек. Тестовые задания на Ленинском,20а читал журналист, член русского географического общества Егор Тулновский, в библиотеке «Семейного чтения» № 3 – депутат Норильского городского Совета Владимир Фролочкин. На работу давалось 45 минут, в течение которых участники должны были ответить на тридцать вопросов, двадцать из них были одинаковыми для всей России и стран ближнего зарубежья, а десять - составлены с учетом региональной специфики.По завершении тестирования, участники – а это были люли от 16 лет (старшеклассники школ) до пенсионного возраста – сошлись во мнении, что вопросы были достаточно сложными и на многие пришлось отвечать исключительно наугад. Подсчет баллов показал, что 17-18 правильных ответов – это весьма неплохой результат.«Ознакомившись с вопросами диктанта, я для себя почерпнул много нового. Здесь есть понятия, которые для меня стали новостью, хотя до сих пор я считал себя довольно эрудированным человеком. Очевидно, что, чтобы ответить на все 30 вопросов, нужно быть профессором этнографии и преподавать ее в университете», - говорит Егор Тулновский.По окончании теста Алиса Горчакова из юридического класса школы №14, делится: «Весь тест для нас был неожиданным. Нас предупредили, что в нем будут вопросы, касающиеся народов севера. Мы готовились как могли, но темы в диктанте касались самых разных национальностей и народов России и на ряд вопросов ответить было очень сложно. Мы узнали много интересного и не пожалели о том, что потратили день каникул на это мероприятие».