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3 ноября 2017, 16:30



Таймырский театр студия «Белые птицы» на III Фестивале семейных любительских театров стала обладателем Специального приза жюри. Поездка состоялась благодаря Управлению культуры Администрации муниципального района и Благотворительного фонда «Территория добра» города Норильск

Вручение наград состоялось на большой сцене Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Специальный приз жюри «Белые птицы» получили за постановку спектакля «Море в ракушке, счастье в кастрюле или как козлик Кузя счастье искал». Президент Фестиваля – Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, актриса Ольга Будина, отметила в спектакле особую органичную игру актеров Марины и Вячеслава Петраковых и Катерины Ушаковой. «Все семейные театры - живые, уникальные своей культурой. Но, главное, они все играют с детьми в сказку! Это было по-настоящему честно и нежно! Мы искренне рады, что наш спектакль отмечен особым вниманием профессионалов», - поделилась впечатлениями руководитель Театра студии «Белые птицы» Марина Петракова. Информационный партнёр фестиваля – федеральный телеканал «Семья» в скором времени осуществит показ всех спектаклей. По словам северян, представлявших на фестивале не только Таймыр, но и весь Красноярский край, организаторы образовательной программы – Театральный институт имени Бориса Щукина и генеральный информационный партнёр РИА Новости – Социальный навигатор, сделали программу для 18 представителей регионов РФ и одной зарубежной страны Турции – незабываемой. В рамках фестиваля прошли мастер-классы с педагогами Щукинского института по актерскому мастерству и сценической речи, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. В мероприятиях приняли участие 20 театров из 18 регионов России: Новосибирской, Архангельской, Ярославской, Московской, Сахалинской, Тамбовской, Оренбургской, Вологодской, Свердловской областей, Пермского и Краснодарского края, из Крыма и др. Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ. Учредители и организаторы – Автономная некоммерческая организация культуры «Театр Доброй сказки» и Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».

Просмотров:84 Коллектив Театра студии «Белые птицы» удостоен Специального приза жюри на III Всероссийском Фестивале Семейных Любительских Театров «Сказка приходит в твой дом». Он проходил в Москве с 27 по 30 октября.Вручение наград состоялось на большой сцене Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня». Специальный приз жюри «Белые птицы» получили за постановку спектакля «Море в ракушке, счастье в кастрюле или как козлик Кузя счастье искал». Президент Фестиваля – Лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства, актриса Ольга Будина, отметила в спектакле особую органичную игру актеров Марины и Вячеслава Петраковых и Катерины Ушаковой. «Все семейные театры - живые, уникальные своей культурой. Но, главное, они все играют с детьми в сказку! Это было по-настоящему честно и нежно! Мы искренне рады, что наш спектакль отмечен особым вниманием профессионалов», - поделилась впечатлениями руководитель Театра студии «Белые птицы» Марина Петракова. Информационный партнёр фестиваля – федеральный телеканал «Семья» в скором времени осуществит показ всех спектаклей.По словам северян, представлявших на фестивале не только Таймыр, но и весь Красноярский край, организаторы образовательной программы – Театральный институт имени Бориса Щукина и генеральный информационный партнёр РИА Новости – Социальный навигатор, сделали программу для 18 представителей регионов РФ и одной зарубежной страны Турции – незабываемой. В рамках фестиваля прошли мастер-классы с педагогами Щукинского института по актерскому мастерству и сценической речи, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.В мероприятиях приняли участие 20 театров из 18 регионов России: Новосибирской, Архангельской, Ярославской, Московской, Сахалинской, Тамбовской, Оренбургской, Вологодской, Свердловской областей, Пермского и Краснодарского края, из Крыма и др.Фестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ. Учредители и организаторы – Автономная некоммерческая организация культуры «Театр Доброй сказки» и Общероссийская общественная организация «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей».