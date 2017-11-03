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3 ноября 2017, 22:40



МФК «Норильский никель» терпит поражение в ответном матче шестого тура против «Тюмени» – 2:4

Напомним, что первый матч тура, также прошедший вчера во Дворце спорта «Арктика», завершился вничью – 3:3. В следующем туре «Норникель» на выезде померяется силами с глазовским «Прогрессом». Игры пройдут 11 и 12 ноября. На данный момент северяне с 12 очками остаются на шестой строчке турнирной таблицы.

Просмотров:119 На четыре мяча, забитых гостями, хозяева площадки смогли ответить двумя голами в исполнении Сытина на 33-й и Фукина на 49-й минутах. В составе тюменцев отличились Чухрий на 5-й, Антошкин на 18-й, Крыкун на 35-й и Соколов на 44-й минутах встречи. Примечательно, что значительный вклад в победу гостей внес сербский голкипер Аксентиевич, в течение одной минуты отразивший 6-метровые удары от Канивца и Сучилина.Напомним, что первый матч тура, также прошедший вчера во Дворце спорта «Арктика», завершился вничью – 3:3.В следующем туре «Норникель» на выезде померяется силами с глазовским «Прогрессом». Игры пройдут 11 и 12 ноября. На данный момент северяне с 12 очками остаются на шестой строчке турнирной таблицы.