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7 ноября 2017, 18:00



В Норильском колледже искусств прошли мастер-классы известного тобольского мастера резьбы по кости, члена Союза художников России Минсалима Тимергазеева.

В Дудинке Минсалим Тимергазеев занимался с детьми коренных народов Севера из местного интерната, а также со студентами Таймырского колледжа. В Норильске же за два дня прошли занятия для всех желающих из творческих объединений нашего города и студентов отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» НКИ. 12 начинающих резчиков, среди которых есть представители коренных народов, четыре часа выполняли резьбу по рогу оленя согласно собственным эскизам. Ребята получили свидетельства об участии в лаборатории «Таймырская резная кость» и доброе напутственное слово от настоящего мастера. Администрация колледжа вручила Минсалиму Тимергазееву благодарственное письмо, отметив, что студентам для получения нового опыта очень повезло поработать с таким большим мастером. Интересно, что Минсалим Валиахметович привез с собой и часть выставки «99 мамонтов», которая представила норильчанам оригинальные изделия мастеров-резчиков из Тобольска.

Просмотров:246 Это уже четвертый творческий визит авторитетного резчика на Таймыр и первый в Норильск. Мастер-классы прошли в рамках 13-й творческой лаборатории «Таймырская резная кость». Занятия организовал Таймырский дом народного творчества на средства краевого гранта «Социальное партнерство во имя развития», полученного Союзом нганасан.В Дудинке Минсалим Тимергазеев занимался с детьми коренных народов Севера из местного интерната, а также со студентами Таймырского колледжа. В Норильске же за два дня прошли занятия для всех желающих из творческих объединений нашего города и студентов отделения «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» НКИ. 12 начинающих резчиков, среди которых есть представители коренных народов, четыре часа выполняли резьбу по рогу оленя согласно собственным эскизам. Ребята получили свидетельства об участии в лаборатории «Таймырская резная кость» и доброе напутственное слово от настоящего мастера. Администрация колледжа вручила Минсалиму Тимергазееву благодарственное письмо, отметив, что студентам для получения нового опыта очень повезло поработать с таким большим мастером.Интересно, что Минсалим Валиахметович привез с собой и часть выставки «99 мамонтов», которая представила норильчанам оригинальные изделия мастеров-резчиков из Тобольска.