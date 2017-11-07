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7 ноября 2017, 18:09



Научные деятели из разных городов России стали участниками круглого стола по результатам III Таймырской музейной интернет-конференции.

Среди них – кандидат исторических наук, сотрудник архива УФСБ РФ по Красноярскому краю Светлана Шлыкова, доктор биологических, кандидат географических наук, профессор кафедры физической географии и природопользования Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена г. Санкт-Петербурга Николай Ловелиус, начальники научного и отдела экологического просвещения ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» Леонид Колпащиков и Наталья Аношина соответственно, заместитель директора по научной работе НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН Андрей Кайзер, главный хранитель СП «Центр истории развития Ленинского района» МКУ ЦГПВ «ПОСТ №1» г. Новосибирска Лидия Нежинская, директор издательства «МАМАТОВ» Ильдар Маматов, потомок командора Витуса фон Беринга Марат Беринг, ветераны музея Николай Сикорский, Людмила Парамонова и другие, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района. Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летнего юбилея со дня образования КГБУК «Таймырский краеведческий музей». Открывая заседание, директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева пожелала всем плодотворной работы и успешного взаимодействия: «Сегодняшний круглый стол – это результат работы III Таймырской музейной интернет-конференции. Сегодня у нас 15 докладчиков. Мы рассмотрим вопросы истории, краеведения, биологии, этнографии и другие и взаимно обогатим знания друг друга». Первым докладчиком стала заслуженный работник культуры РФ, директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева, которая выступила с презентацией итогов проекта «Их лики светлые, как сполохи полярного сияния…», реализуемого в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива». Проект посвящён репрессированным священнослужителям. Она поблагодарила руководство управления ФСБ по Красноярскому краю за помощь в изучении архивных материалов и рассказала о трагических судьбах четырёх священнослужителей, которые были расстреляны в Дудинке 7 марта 1938 года и впоследствие в 1989 году реабилитированы. Память о них хранится в Таймырском краеведческом музее. В рамках заседания круглого стола также были рассмотрены вопросы, касающиеся других музейных исследований, маршрута Великой северной экспедиции, истории жизни Владимира Беринга и первой долганской женщины-учёного Татьяны Ерёминой, поднимались вопросы экологии и развития сельскохозяйственной науки на Крайнем Севере, трансформации Таймырского краеведческого музея в локальный бренд Таймыра и другие.

Просмотров:303 Заседание круглого стола прошло в Таймырском краеведческом музее. В его работе приняли участие первый заместитель министра культуры Красноярского края Наталия Гельруд, заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова, первый заместитель главы г. Дудинки Роман Ганул, благочинный Таймырского округа церквей отец Георгий, почетные гости из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Бийска, Норильска.Среди них – кандидат исторических наук, сотрудник архива УФСБ РФ по Красноярскому краю Светлана Шлыкова, доктор биологических, кандидат географических наук, профессор кафедры физической географии и природопользования Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена г. Санкт-Петербурга Николай Ловелиус, начальники научного и отдела экологического просвещения ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра» Леонид Колпащиков и Наталья Аношина соответственно, заместитель директора по научной работе НИИСХ и ЭА ФКНЦ СО РАН Андрей Кайзер, главный хранитель СП «Центр истории развития Ленинского района» МКУ ЦГПВ «ПОСТ №1» г. Новосибирска Лидия Нежинская, директор издательства «МАМАТОВ» Ильдар Маматов, потомок командора Витуса фон Беринга Марат Беринг, ветераны музея Николай Сикорский, Людмила Парамонова и другие, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.Мероприятие прошло в рамках празднования 80-летнего юбилея со дня образования КГБУК «Таймырский краеведческий музей».Открывая заседание, директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева пожелала всем плодотворной работы и успешного взаимодействия: «Сегодняшний круглый стол – это результат работы III Таймырской музейной интернет-конференции. Сегодня у нас 15 докладчиков. Мы рассмотрим вопросы истории, краеведения, биологии, этнографии и другие и взаимно обогатим знания друг друга».Первым докладчиком стала заслуженный работник культуры РФ, директор Таймырского краеведческого музея Ольга Корнеева, которая выступила с презентацией итогов проекта «Их лики светлые, как сполохи полярного сияния…», реализуемого в рамках международного грантового конкурса «Православная инициатива». Проект посвящён репрессированным священнослужителям. Она поблагодарила руководство управления ФСБ по Красноярскому краю за помощь в изучении архивных материалов и рассказала о трагических судьбах четырёх священнослужителей, которые были расстреляны в Дудинке 7 марта 1938 года и впоследствие в 1989 году реабилитированы. Память о них хранится в Таймырском краеведческом музее.В рамках заседания круглого стола также были рассмотрены вопросы, касающиеся других музейных исследований, маршрута Великой северной экспедиции, истории жизни Владимира Беринга и первой долганской женщины-учёного Татьяны Ерёминой, поднимались вопросы экологии и развития сельскохозяйственной науки на Крайнем Севере, трансформации Таймырского краеведческого музея в локальный бренд Таймыра и другие.