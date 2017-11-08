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8 ноября 2017, 10:49



Общественная культурно-национальная организация «Украина» и Норильская казачья община объединились, чтобы творить добрые дела.

А в День народного единства дружная команда ОКНО «Украина» и Норильской казачьей общины устроили выставку в культурно-досуговом центре «Юбилейный» в Кайеркане, где представили не только свое рукоделие, личные коллекции сувениров и редких книг, но и национальные костюмы, в которых с удовольствием фотографировались гости праздника.

Просмотров:167 Вместе представители этих организаций поздравили с 45-летием дудинскую школу-интернат. Подключив помощь норильских спонсоров, удалось одарить детей спортивным инвентарем, наборами для ручного труда, игрушками и фруктами. Председатель ОКНО «Украина» Лариса Фоменко подобрала для библиотеки интерната книги норильских и таймырских авторов, а казаки провели военно-патриотический урок с демонстрацией оружия и обмундирования служивых людей. 1 декабря добрые посланники из Норильска планируют провести для этих ребят предновогодние мастер-классы по изготовлению кукол и сувениров. Норильские украинки и казачки также намерены сшить своими руками для воспитанниц школы-интерната в Дудинке праздничные платья.А в День народного единства дружная команда ОКНО «Украина» и Норильской казачьей общины устроили выставку в культурно-досуговом центре «Юбилейный» в Кайеркане, где представили не только свое рукоделие, личные коллекции сувениров и редких книг, но и национальные костюмы, в которых с удовольствием фотографировались гости праздника.