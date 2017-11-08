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8 ноября 2017, 10:53



В Норильске полицейские завершили расследование крупной кражи.

Как выяснили полицейские, пенсионер познакомился на улице с мужчиной, которого пригласил к себе в гости. После совместного распития спиртного хозяин квартиры уснул, не закрыв входную дверь. После пробуждения потерпевший обнаружил, что из квартиры пропали несколько предметов электроники, в том числе 2 ноутбука, сотовый телефон, а также портмоне с документами. В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы 42-летний злоумышленник. Как выяснилось, похищенные ноутбуки подозреваемый продал, а украденные документы вернул хозяину за вознаграждение в 5 тысяч рублей. Для этого он позвонил на домашний телефон потерпевшего с похищенного у него же телефона и сообщил о том, что нашел их на улице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Расследование завершено, и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

Просмотров:174 В июне в дежурную часть полиции обратился 60-летний житель Норильска с сообщением о краже имущества стоимостью около 70 тысяч рублей.Как выяснили полицейские, пенсионер познакомился на улице с мужчиной, которого пригласил к себе в гости. После совместного распития спиртного хозяин квартиры уснул, не закрыв входную дверь. После пробуждения потерпевший обнаружил, что из квартиры пропали несколько предметов электроники, в том числе 2 ноутбука, сотовый телефон, а также портмоне с документами.В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы 42-летний злоумышленник. Как выяснилось, похищенные ноутбуки подозреваемый продал, а украденные документы вернул хозяину за вознаграждение в 5 тысяч рублей. Для этого он позвонил на домашний телефон потерпевшего с похищенного у него же телефона и сообщил о том, что нашел их на улице.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Расследование завершено, и в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.