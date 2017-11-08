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8 ноября 2017, 10:57



В Норильске раскрыто очередное дело кражи с банковской карты.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. Он был задержан оперативниками и дал признательные показания. Полицейские установили, что потерпевший сам отдал злоумышленнику свою банковскую карту и сообщил пин-код, когда во время совместного распития алкогольных напитков попросил сходить за добавкой. Воспользовавшись моментом, злоумышленник снял с банковской карты 68 тысяч рублей, но к приятелю уже не вернулся, воспользовавшись похищенной суммой по своему усмотрению. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. В настоящий момент расследование завершено. Решения суда злоумышленник дожидается под стражей.

Просмотров:175 Сообщение о хищении денежных средств со счета поступило в дежурную часть полиции в июне от 45-летнего жителя Норильска. Причиненный ущерб мужчина оценил в 68 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый знакомый потерпевшего. Он был задержан оперативниками и дал признательные показания.Полицейские установили, что потерпевший сам отдал злоумышленнику свою банковскую карту и сообщил пин-код, когда во время совместного распития алкогольных напитков попросил сходить за добавкой. Воспользовавшись моментом, злоумышленник снял с банковской карты 68 тысяч рублей, но к приятелю уже не вернулся, воспользовавшись похищенной суммой по своему усмотрению.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба», максимальная санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.В настоящий момент расследование завершено. Решения суда злоумышленник дожидается под стражей.