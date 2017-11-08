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8 ноября 2017, 11:04



100 лет советской милиции: в преддверии праздничной даты госавтоинспекторы Норильска встречаются со школьниками.

Во время встреч со школьниками госавтоинспекторы рассказывают о распространенных причинах ДТП и при помощи видеоматериалов объясняют детям, какие опасности могут подстерегать их на дороге. Накануне же дня сотрудника ОВД дорожные полицейские начали встречу с исторических фактов. Так, например, ребята узнали о том, что автомобильная инспекция в Норильске была создана еще в 1945 году, и уже тогда у дорожных инспекторов был служебный мотоцикл, о том, что в 1949 г. в Норильске были регулировщики уличного движения, и даже о том, что в начале 1950-х город патрулировали на лошадях. В завершение каждой своей встречи со школьниками современные дорожные полицейские подчеркивают, что в настоящее время очень важно использовать на одежде световозвращающие элементы, поскольку при интенсивном движении водитель может вовремя не заметить пешехода и не успеть предпринять меры к остановке, если пешеход одет в темную одежду без специальных отражателей. Также полицейские напомнили детям о том, как важно быть внимательными во время перехода проезжей части, не отвлекаясь на прослушивание музыки в наушниках и разговоры по телефону.

Просмотров:184 В преддверии 100-летия советской милиции, отмечаемого 10 ноября, госавтоинспекторы Норильска проводят встречи со школьниками, во время которых не только рассказывают маленьким участникам движения о правилах поведения на дороге, но и знакомят с некоторыми историческими фактами. Один из таких уроков прошел в талнахской школе № 20, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Во время встреч со школьниками госавтоинспекторы рассказывают о распространенных причинах ДТП и при помощи видеоматериалов объясняют детям, какие опасности могут подстерегать их на дороге. Накануне же дня сотрудника ОВД дорожные полицейские начали встречу с исторических фактов.Так, например, ребята узнали о том, что автомобильная инспекция в Норильске была создана еще в 1945 году, и уже тогда у дорожных инспекторов был служебный мотоцикл, о том, что в 1949 г. в Норильске были регулировщики уличного движения, и даже о том, что в начале 1950-х город патрулировали на лошадях.В завершение каждой своей встречи со школьниками современные дорожные полицейские подчеркивают, что в настоящее время очень важно использовать на одежде световозвращающие элементы, поскольку при интенсивном движении водитель может вовремя не заметить пешехода и не успеть предпринять меры к остановке, если пешеход одет в темную одежду без специальных отражателей. Также полицейские напомнили детям о том, как важно быть внимательными во время перехода проезжей части, не отвлекаясь на прослушивание музыки в наушниках и разговоры по телефону.