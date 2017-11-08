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8 ноября 2017, 11:08

Инспекторы ДПС ГИБДД подвели итоги проверки автомобилистов на трезвость, проходившей в Норильске в выходные дни.


Всего в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» автоинспекторами выявлено 284 нарушений правил дорожного движения.
Десять водителей задержано стражами порядка за рулем в нетрезвом виде, 45 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, восемь – за нарушение правил тонировки, восемь – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах, трое – за нарушение скоростного режима, семь автолюбителей управляли автомобилями без прав, 13 автомобилей помещено на штрафстоянку, девять водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

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    Список новостей

 8 ноября 2017 
19:03   В канун профессионального праздника сотрудников ОВД норильские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга 17:03   Двое норильчан удостоены высоких государственных наград.
15:41   Студенты Норильского колледжа искусств готовят постановку, которая расскажет о выдающемся норильском докторе Евгении Климове. 14:21   Благо или трагедия? Норильские школьники и студенты обсуждали за круглым столом события столетней давности.
14:17   Школьников научат подчинять искусственный интеллект и ориентироваться по звёздам. СФУ проведет выездной фестиваль в Норильске и Дудинке. 14:09   В воскресенье в Норильске состоится первая лекция проекта «Городской конструктор».
13:48   До конца года Россия достроит в Арктике два комплексных военных объекта. 13:34   В выходные во Дворце спорта «Арктика» состоялось открытое первенство Норильска по прыжкам на батуте, посвященное Дню народного единства.
13:06   Россия полностью восстановила свое присутствие в Арктике, заявил глава Генштаба ВС РФ. 12:45   В Госдуме начали работу над созданием Арктического кодекса.
12:39   Дышать в Норильске станет легче. «Норникель» усовершенствует медное производство. 11:33   «Многоликий Таймыр». В Дудинке прошел фестиваль-конкурс народов, проживающих на территории города.
11:11   Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг работает в Норильске. 11:08   Инспекторы ДПС ГИБДД подвели итоги проверки автомобилистов на трезвость, проходившей в Норильске в выходные дни.
11:04   100 лет советской милиции: в преддверии праздничной даты госавтоинспекторы Норильска встречаются со школьниками. 10:57   В Норильске раскрыто очередное дело кражи с банковской карты.
10:53   В Норильске полицейские завершили расследование крупной кражи. 10:49   Общественная культурно-национальная организация «Украина» и Норильская казачья община объединились, чтобы творить добрые дела.

 7 ноября 2017 
18:09   Научные деятели из разных городов России стали участниками круглого стола по результатам III Таймырской музейной интернет-конференции. 18:00   В Норильском колледже искусств прошли мастер-классы известного тобольского мастера резьбы по кости, члена Союза художников России Минсалима Тимергазеева.
17:29   «Ночь искусств», посвященная теме революции в России, прошла в Норильске в художественной галерее. 17:23   Енисейское пароходство (дочернее предприятие «Норникеля) вновь вошло в реестр ведущих транспортных организаций России.
17:18   15 ноября в 19.00 в большом зале ГЦК состоится фестиваль команд норильской Лиги КВН, посвященный дню рождения клуба. 17:01   11 ноября в спорткомплексе «Талнах» (ул. Таймырская, 15) состоится турнир, посвященный 60-летию основания греко-римской борьбы в Норильске.
16:56   КДЦ «Юбилейный» отмечал День народного единства в течение двух дней - 4 и 5 ноября. 16:50   В КДЦ им. В. Высоцкого прошло праздничное мероприятие «Вместе - целая страна».
16:48   4 ноября в Норильске в городском Центре культуры прошел концерт «Время единства». 16:43   Продолжается ремонт здания талнахской поликлиники № 2 (ул. Федоровского, 13).
16:28   На следующей неделе в Норильск приедет министр строительства края, который планирует лично курировать строительство перинатального центра. 16:26   Чтобы ввести в эксплуатацию мост через напорные водоводы в районе ТЭЦ-1 в Норильске в плановые сроки, нужно сохраненить нынешний темп ремонта.
16:00   66 единиц техники ООО «Илан-Норильск» готовы к работе по уборке снега с городских улиц. 15:50   В Норильске завершился V фестиваль духовной культуры «Благовест Таймыра».
15:35   Завтра, 8 ноября, старшие юноши МФК «Норильский никель» 2000/2001 годов рождения стартуют в первенстве молодежных команд Суперлиги. 15:33   51 жалоба от жителей Норильска на холод в квартирах поступила за октябрь в управление жилищно-коммунального хозяйства.
14:44   В Центральном районе Норильска откроются сразу два ледовых городка. 14:25   Никаких ограничений. Будущим летом аэропорт Норильска будет принимать самолеты типа Boeing.
14:18   За 10 месяцев 2017 года 560 семей норильчан получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья на общую сумму 801 миллион рублей. 14:07   Бюджет Норильска - 2018 останется программным: большую часть трат составят мероприятия по выполнению 17 муниципальных программ.
14:02   Ледостав запаздывает. Из-за необычно теплой для октября погоды на Норило-Пясинской водной системе не установился лед. 13:43   50 норильчан отправляются сегодня на краевой призывной пункт.
13:36   В октябре в Норильске зарегистрировано 18 пожаров. 13:05   Сотрудники ОМВД Норильска проводят проверку по факту сообщения о готовящихся в городе терактах.
12:13   В Норильске прошли состязания в рамках VIII Кубка города по волейболу "Кому за 50". 11:58   В столице Таймыра прошло открытие соревнований по северному многоборью «Огненные игры Таймыра».
11:47   Глава Норильска Ринат Ахметчин осмотрел ход работ на фасадах жилых домов и зданий муниципальной собственности в Центральном районе. 11:16   Норильск и Дудинка примут форум Sport Connect.

 3 ноября 2017 
22:40   МФК «Норильский никель» терпит поражение в ответном матче шестого тура против «Тюмени» – 2:4. 16:30   Таймырский театр-студия «Белые птицы» на III Фестивале семейных любительских театров стала обладателем специального приза жюри. Поездка ...
16:12   Норильск присоединился к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», который в одно время прошел по всей территории России. 14:02   Волк Забивака перезимует в столице Таймыра. В Дудинке приступили к строительству снежного городка.




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