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8 ноября 2017, 11:08



Инспекторы ДПС ГИБДД подвели итоги проверки автомобилистов на трезвость, проходившей в Норильске в выходные дни.

Десять водителей задержано стражами порядка за рулем в нетрезвом виде, 45 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, восемь – за нарушение правил тонировки, восемь – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах, трое – за нарушение скоростного режима, семь автолюбителей управляли автомобилями без прав, 13 автомобилей помещено на штрафстоянку, девять водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:169 Всего в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» автоинспекторами выявлено 284 нарушений правил дорожного движения.Десять водителей задержано стражами порядка за рулем в нетрезвом виде, 45 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, восемь – за нарушение правил тонировки, восемь – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах, трое – за нарушение скоростного режима, семь автолюбителей управляли автомобилями без прав, 13 автомобилей помещено на штрафстоянку, девять водителей привлечены к ответственности за нарушение правил перевозки детей в автомобилях, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.