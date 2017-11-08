Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2017, 11:11



Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг работает в Норильске.

Горячая линия начала свою работу в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Получение оперативных консультаций и разъяснений по вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг поможет упростить гражданам процедуру подачи обращений и жалоб, а также окажет содействие повышению общего уровня информированности населения о правах потребителей на финансовом рынке и о деятельности Роспотребнадзора в данной сфере.

Просмотров:183 Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг работает круглосуточно. Граждане могут задавать свои вопросы по телефону 8-800-100-29-26.Горячая линия начала свою работу в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Получение оперативных консультаций и разъяснений по вопросам защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг поможет упростить гражданам процедуру подачи обращений и жалоб, а также окажет содействие повышению общего уровня информированности населения о правах потребителей на финансовом рынке и о деятельности Роспотребнадзора в данной сфере.