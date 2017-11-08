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8 ноября 2017, 11:33



«Многоликий Таймыр». В Дудинке прошел фестиваль-конкурс народов, проживающих на территории города.

В праздничном мероприятии приняли участие представители Республики Алтай, киргизского семейного клуба «Кара-Тёрго» и местной общественной организации по развитию казачества «Станица Дудинская». Участников фестиваля приветствовал председатель районного Совета депутатов, председатель конкурсного жюри Владимир Шишов: «Таймыр – богатая, щедрая территория, и прежде всего она богата проживающими на ней народами. Самое главное, что Таймыр – это пример добрососедства, толерантности и уважения к каждой культуре любого народа. Поздравляю всех с Днем народного единства. Участникам конкурса желаю успешного выступления, а зрителям – хорошего настроения». Также членами жюри выступили заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова, начальник управления по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района Надежда Ким, заместитель начальника управления образования администрации муниципального района Лариса Майер и заместитель директора ТМКУ «Информационный методический центр» Наталья Дейкун. Конкурс был разбит на три этапа: «Край мой родной», «Этноискусство» и «Национальное блюдо». На первом этапе участники рассказали собравшимся о культуре и быте своего народа, его традициях и обычаях. Кроме того, все участники продемонстрировали красочную национальную одежду. В рамках второго творческого этапа представители Республики Алтай и киргизского семейного клуба исполнили зажигательные песни на родных языках. Разнообразие национальных блюд продемонстрировали участники на третьем этапе конкурса. Здесь каждый мог продегустировать блюда конкукрсантов и дать им свою оценку. По итогам фестиваля-конкурса «Многоликий Таймыр» в номинации «Культура сквозь века» были награждены участники казачьей общины «Станица Дудинская». Киргизский семейный клуб «Кара-Тёрго» был отмечен в номинации «Хранители традиций». Победителем фестиваля-конкурса стали представители Республики Алтай, которые были награждены кубком победителя. Все участники конкурса были отмечены памятными подарками с символикой фестиваля. По завершении мероприятия на Набережной площади прошла краевая патриотическая акция «Сибирский хоровод», организатором которой выступил муниципальный штаб «Волонтеры Победы». В акции приняли участие порядка 100 таймырцев. Напомним, что фестиваль-конкурс «Многоликий Таймыр» проводился в рамках грантового проекта, ставшего победителем районного конкурса проектов «Диалог».

Просмотров:162 В рамках празднования Дня народного единства на базе ТМКОУ ДО «Детско-юношеский центр туризма и творчества «Юниор» состоялся фестиваль-конкурс народов, проживающих на территории города Дудинки, «Многоликий Таймыр», победу в котором одержала семейная диаспора Республики Алтай, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.В праздничном мероприятии приняли участие представители Республики Алтай, киргизского семейного клуба «Кара-Тёрго» и местной общественной организации по развитию казачества «Станица Дудинская».Участников фестиваля приветствовал председатель районного Совета депутатов, председатель конкурсного жюри Владимир Шишов: «Таймыр – богатая, щедрая территория, и прежде всего она богата проживающими на ней народами. Самое главное, что Таймыр – это пример добрососедства, толерантности и уважения к каждой культуре любого народа. Поздравляю всех с Днем народного единства. Участникам конкурса желаю успешного выступления, а зрителям – хорошего настроения».Также членами жюри выступили заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова, начальник управления по делам молодежи, семейной политике и спорту администрации муниципального района Надежда Ким, заместитель начальника управления образования администрации муниципального района Лариса Майер и заместитель директора ТМКУ «Информационный методический центр» Наталья Дейкун.Конкурс был разбит на три этапа: «Край мой родной», «Этноискусство» и «Национальное блюдо».На первом этапе участники рассказали собравшимся о культуре и быте своего народа, его традициях и обычаях. Кроме того, все участники продемонстрировали красочную национальную одежду.В рамках второго творческого этапа представители Республики Алтай и киргизского семейного клуба исполнили зажигательные песни на родных языках.Разнообразие национальных блюд продемонстрировали участники на третьем этапе конкурса. Здесь каждый мог продегустировать блюда конкукрсантов и дать им свою оценку.По итогам фестиваля-конкурса «Многоликий Таймыр» в номинации «Культура сквозь века» были награждены участники казачьей общины «Станица Дудинская». Киргизский семейный клуб «Кара-Тёрго» был отмечен в номинации «Хранители традиций». Победителем фестиваля-конкурса стали представители Республики Алтай, которые были награждены кубком победителя. Все участники конкурса были отмечены памятными подарками с символикой фестиваля.По завершении мероприятия на Набережной площади прошла краевая патриотическая акция «Сибирский хоровод», организатором которой выступил муниципальный штаб «Волонтеры Победы». В акции приняли участие порядка 100 таймырцев.Напомним, что фестиваль-конкурс «Многоликий Таймыр» проводился в рамках грантового проекта, ставшего победителем районного конкурса проектов «Диалог».