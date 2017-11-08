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8 ноября 2017, 12:39



Дышать в Норильске станет легче. «Норникель» усовершенствует медное производство.

Основной целью проекта является значительное снижение воздействия выбросов медного завода (далее — МЗ) на селитебную зону города Норильска. Черновая медь будет производится на НМЗ на комплексе непрерывного конвертирования, включающего две печи Ванюкова — конвертерную и обеднительную. Весь существующий объем выбросов диоксида серы конвертерного отделения МЗ будет перенесен на НМЗ. Технология непрерывного конвертирования и конструкция металлургических агрегатов разработаны инженерным корпусом компании «Норникель» самостоятельно при участии корпоративных научных и проектных организаций и не имеют аналогов в мировой практике. Применение технологии непрерывного конвертирования позволяет решить основные экологические проблемы МЗ. В новом процессе сера переходит в непрерывный поток высококонцентрированных газов, пригодных для утилизации. Практически полностью ликвидируются «низкие» источники выброса серосодержащих газов в атмосферу на площадке МЗ. Таким образом, объем атмосферных выбросов МЗ сократится не менее чем на 30%. В ходе реализации проекта планируется строительство новых и реконструкция существующих объектов на НМЗ и МЗ. В частности, на МЗ предполагается строительство узла грануляции медных штейнов действующих печей Ванюкова, реконструкция внутриплощадочных подъездных железнодорожных путей, закупка дополнительного транспорта для перевозки гранулированного штейна печей с МЗ на НМЗ. На НМЗ, помимо строительства производственного корпуса с комплексом непрерывного конвертирования, намечено также возведение здания склада шихтовых материалов, склада анодов, эстакад транспортерных трактов и галерей, реконструкция анодного отделения, новых инженерных коммуникации и других участков. Этот проект является важнейшим этапом реализации основных экологических проектов компании в Норильске по утилизации диоксида серы плавильных печей Ванюкова медного завода, печей взвешенной плавки и комплекса непрерывного конвертирования НМЗ. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «Норникель» планирует провести общественное обсуждение проекта в Норильске. Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий проекта строительства. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2022 года. Планируется, что инвестиции в проект составят более 31 млрд руб.

Просмотров:208 На Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова (далее — НМЗ) начинается реализация масштабного проекта строительства комплекса непрерывного конвертирования медных штейнов, сообщает пресс-служба компании.Основной целью проекта является значительное снижение воздействия выбросов медного завода (далее — МЗ) на селитебную зону города Норильска. Черновая медь будет производится на НМЗ на комплексе непрерывного конвертирования, включающего две печи Ванюкова — конвертерную и обеднительную. Весь существующий объем выбросов диоксида серы конвертерного отделения МЗ будет перенесен на НМЗ.Технология непрерывного конвертирования и конструкция металлургических агрегатов разработаны инженерным корпусом компании «Норникель» самостоятельно при участии корпоративных научных и проектных организаций и не имеют аналогов в мировой практике.Применение технологии непрерывного конвертирования позволяет решить основные экологические проблемы МЗ. В новом процессе сера переходит в непрерывный поток высококонцентрированных газов, пригодных для утилизации. Практически полностью ликвидируются «низкие» источники выброса серосодержащих газов в атмосферу на площадке МЗ. Таким образом, объем атмосферных выбросов МЗ сократится не менее чем на 30%.В ходе реализации проекта планируется строительство новых и реконструкция существующих объектов на НМЗ и МЗ. В частности, на МЗ предполагается строительство узла грануляции медных штейнов действующих печей Ванюкова, реконструкция внутриплощадочных подъездных железнодорожных путей, закупка дополнительного транспорта для перевозки гранулированного штейна печей с МЗ на НМЗ.На НМЗ, помимо строительства производственного корпуса с комплексом непрерывного конвертирования, намечено также возведение здания склада шихтовых материалов, склада анодов, эстакад транспортерных трактов и галерей, реконструкция анодного отделения, новых инженерных коммуникации и других участков.Этот проект является важнейшим этапом реализации основных экологических проектов компании в Норильске по утилизации диоксида серы плавильных печей Ванюкова медного завода, печей взвешенной плавки и комплекса непрерывного конвертирования НМЗ.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации «Норникель» планирует провести общественное обсуждение проекта в Норильске. Федеральное автономное учреждение «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение государственной экспертизы на результаты инженерных изысканий проекта строительства.Ввод объекта в эксплуатацию намечен на третий квартал 2022 года. Планируется, что инвестиции в проект составят более 31 млрд руб.