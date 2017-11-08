Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2017, 12:45



В Госдуме начали работу над созданием Арктического кодекса.

Документ позволит систематизировать нормативно-правовую базу по развитию арктических территорий. Особое внимание в кодексе предлагается уделить сохранению и развитию традиций коренных народов, заботе о тех, кто живет и работает в суровых арктических условиях. «Северянам необходима наша реальная поддержка», — отмечает депутат.

Просмотров:175 Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока выступил за создание специального закона или Кодекса для Арктики, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Николая Харитонова, который отметил, что работа уже начата.Документ позволит систематизировать нормативно-правовую базу по развитию арктических территорий. Особое внимание в кодексе предлагается уделить сохранению и развитию традиций коренных народов, заботе о тех, кто живет и работает в суровых арктических условиях. «Северянам необходима наша реальная поддержка», — отмечает депутат.