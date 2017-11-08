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8 ноября 2017, 13:06



Россия полностью восстановила свое присутствие в Арктике, заявил глава Генштаба ВС РФ.

«Создание группировки войск в Арктике позволило восстановить присутствие Российской Федерации в стратегически важных районах Северного Ледовитого океана и обеспечить безопасность экономической деятельности в регионе», - сказал Герасимов на коллегии Минобороны России. Глава Генштаба также напомнил о создании объединенного стратегического командования Северного флота в 2014 году. В составе флота сформированы армия ВВС и ПВО и армейский корпус, также создана арктическая мотострелковая бригада, подготовленная к выполнению боевых задач в суровых климатических условиях, отметил он. «За пять лет Северный флот пополнился двадцатью тремя кораблями и судами, в том числе РПЛСН (ракетная подводная лодка стратегического назначения) «Юрий Долгорукий», многоцелевой атомной подводной лодкой «Северодвинск». Модернизирован ракетный крейсер «Маршал Устинов». Ведутся работы по модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», - сказал Герасимов.

Просмотров:172 Создав группировку войск в Арктике, Россия восстановила свое присутствие в стратегических районах Северного Ледовитого океана, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает ТАСС.«Создание группировки войск в Арктике позволило восстановить присутствие Российской Федерации в стратегически важных районах Северного Ледовитого океана и обеспечить безопасность экономической деятельности в регионе», - сказал Герасимов на коллегии Минобороны России.Глава Генштаба также напомнил о создании объединенного стратегического командования Северного флота в 2014 году. В составе флота сформированы армия ВВС и ПВО и армейский корпус, также создана арктическая мотострелковая бригада, подготовленная к выполнению боевых задач в суровых климатических условиях, отметил он.«За пять лет Северный флот пополнился двадцатью тремя кораблями и судами, в том числе РПЛСН (ракетная подводная лодка стратегического назначения) «Юрий Долгорукий», многоцелевой атомной подводной лодкой «Северодвинск». Модернизирован ракетный крейсер «Маршал Устинов». Ведутся работы по модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», - сказал Герасимов.