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8 ноября 2017, 13:34



В выходные во Дворце спорта «Арктика» состоялось открытое первенство Норильска по прыжкам на батуте, посвященное Дню народного единства.

Эти соревнования открыли сезон для сильнейших прыгунов на батуте Норильска и стал промежуточным стартом перед командным первенством Красноярского края, которое пройдет в столице края в начале декабря. Соревнования продолжатся 11 и 12 ноября в спорткомплексе «Кайеркан» (ул. Надеждинская, 3а) по дисциплинам «Акробатическая дорожка» и «Двойной мини-трамп». Начало выступлений в 12.00.

Просмотров:158 В соревнованиях по дисциплине «Прыжки на батуте» приняли участие спортсмены Центрального района, Талнаха и Кайеркана, спортсмены ДЮСШ № 2, № 4, а также СК «Кайеркан» – всего более сотни участников в возрасте от 8 до 17 лет.Эти соревнования открыли сезон для сильнейших прыгунов на батуте Норильска и стал промежуточным стартом перед командным первенством Красноярского края, которое пройдет в столице края в начале декабря.Соревнования продолжатся 11 и 12 ноября в спорткомплексе «Кайеркан» (ул. Надеждинская, 3а) по дисциплинам «Акробатическая дорожка» и «Двойной мини-трамп». Начало выступлений в 12.00.