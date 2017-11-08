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8 ноября 2017, 13:48

До конца года Россия достроит в Арктике два комплексных военных объекта.


Министерство обороны уделяет комплексному развитию арктических территорий особое внимание, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, пишет РИА "Новости".
Два «комплексных военных объекта» на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах будут сданы в конце это года, что позволит при необходимости оперативно наращивать группировки войск на этом стратегическом направлении.
Введение в эксплуатацию данных военных объектов также позволит осуществлять контроль над Северным морским путём. Кроме того, позволит обеспечить безопасность экономической деятельности России в Арктике и оперативно наращивать группировки войск на данном стратегическом направлении, сообщает ИА REGNUM.

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    Список новостей

 8 ноября 2017 
19:03   В канун профессионального праздника сотрудников ОВД норильские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга 17:03   Двое норильчан удостоены высоких государственных наград.
15:41   Студенты Норильского колледжа искусств готовят постановку, которая расскажет о выдающемся норильском докторе Евгении Климове. 14:21   Благо или трагедия? Норильские школьники и студенты обсуждали за круглым столом события столетней давности.
14:17   Школьников научат подчинять искусственный интеллект и ориентироваться по звёздам. СФУ проведет выездной фестиваль в Норильске и Дудинке. 14:09   В воскресенье в Норильске состоится первая лекция проекта «Городской конструктор».
13:48   До конца года Россия достроит в Арктике два комплексных военных объекта. 13:34   В выходные во Дворце спорта «Арктика» состоялось открытое первенство Норильска по прыжкам на батуте, посвященное Дню народного единства.
13:06   Россия полностью восстановила свое присутствие в Арктике, заявил глава Генштаба ВС РФ. 12:45   В Госдуме начали работу над созданием Арктического кодекса.
12:39   Дышать в Норильске станет легче. «Норникель» усовершенствует медное производство. 11:33   «Многоликий Таймыр». В Дудинке прошел фестиваль-конкурс народов, проживающих на территории города.
11:11   Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг работает в Норильске. 11:08   Инспекторы ДПС ГИБДД подвели итоги проверки автомобилистов на трезвость, проходившей в Норильске в выходные дни.
11:04   100 лет советской милиции: в преддверии праздничной даты госавтоинспекторы Норильска встречаются со школьниками. 10:57   В Норильске раскрыто очередное дело кражи с банковской карты.
10:53   В Норильске полицейские завершили расследование крупной кражи. 10:49   Общественная культурно-национальная организация «Украина» и Норильская казачья община объединились, чтобы творить добрые дела.

 7 ноября 2017 
18:09   Научные деятели из разных городов России стали участниками круглого стола по результатам III Таймырской музейной интернет-конференции. 18:00   В Норильском колледже искусств прошли мастер-классы известного тобольского мастера резьбы по кости, члена Союза художников России Минсалима Тимергазеева.
17:29   «Ночь искусств», посвященная теме революции в России, прошла в Норильске в художественной галерее. 17:23   Енисейское пароходство (дочернее предприятие «Норникеля) вновь вошло в реестр ведущих транспортных организаций России.
17:18   15 ноября в 19.00 в большом зале ГЦК состоится фестиваль команд норильской Лиги КВН, посвященный дню рождения клуба. 17:01   11 ноября в спорткомплексе «Талнах» (ул. Таймырская, 15) состоится турнир, посвященный 60-летию основания греко-римской борьбы в Норильске.
16:56   КДЦ «Юбилейный» отмечал День народного единства в течение двух дней - 4 и 5 ноября. 16:50   В КДЦ им. В. Высоцкого прошло праздничное мероприятие «Вместе - целая страна».
16:48   4 ноября в Норильске в городском Центре культуры прошел концерт «Время единства». 16:43   Продолжается ремонт здания талнахской поликлиники № 2 (ул. Федоровского, 13).
16:28   На следующей неделе в Норильск приедет министр строительства края, который планирует лично курировать строительство перинатального центра. 16:26   Чтобы ввести в эксплуатацию мост через напорные водоводы в районе ТЭЦ-1 в Норильске в плановые сроки, нужно сохраненить нынешний темп ремонта.
16:00   66 единиц техники ООО «Илан-Норильск» готовы к работе по уборке снега с городских улиц. 15:50   В Норильске завершился V фестиваль духовной культуры «Благовест Таймыра».
15:35   Завтра, 8 ноября, старшие юноши МФК «Норильский никель» 2000/2001 годов рождения стартуют в первенстве молодежных команд Суперлиги. 15:33   51 жалоба от жителей Норильска на холод в квартирах поступила за октябрь в управление жилищно-коммунального хозяйства.
14:44   В Центральном районе Норильска откроются сразу два ледовых городка. 14:25   Никаких ограничений. Будущим летом аэропорт Норильска будет принимать самолеты типа Boeing.
14:18   За 10 месяцев 2017 года 560 семей норильчан получили свидетельства о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья на общую сумму 801 миллион рублей. 14:07   Бюджет Норильска - 2018 останется программным: большую часть трат составят мероприятия по выполнению 17 муниципальных программ.
14:02   Ледостав запаздывает. Из-за необычно теплой для октября погоды на Норило-Пясинской водной системе не установился лед. 13:43   50 норильчан отправляются сегодня на краевой призывной пункт.
13:36   В октябре в Норильске зарегистрировано 18 пожаров. 13:05   Сотрудники ОМВД Норильска проводят проверку по факту сообщения о готовящихся в городе терактах.
12:13   В Норильске прошли состязания в рамках VIII Кубка города по волейболу "Кому за 50". 11:58   В столице Таймыра прошло открытие соревнований по северному многоборью «Огненные игры Таймыра».
11:47   Глава Норильска Ринат Ахметчин осмотрел ход работ на фасадах жилых домов и зданий муниципальной собственности в Центральном районе. 11:16   Норильск и Дудинка примут форум Sport Connect.

 3 ноября 2017 
22:40   МФК «Норильский никель» терпит поражение в ответном матче шестого тура против «Тюмени» – 2:4. 16:30   Таймырский театр-студия «Белые птицы» на III Фестивале семейных любительских театров стала обладателем специального приза жюри. Поездка ...
16:12   Норильск присоединился к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», который в одно время прошел по всей территории России. 14:02   Волк Забивака перезимует в столице Таймыра. В Дудинке приступили к строительству снежного городка.




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