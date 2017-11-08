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8 ноября 2017, 13:48



До конца года Россия достроит в Арктике два комплексных военных объекта.

Два «комплексных военных объекта» на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах будут сданы в конце это года, что позволит при необходимости оперативно наращивать группировки войск на этом стратегическом направлении. Введение в эксплуатацию данных военных объектов также позволит осуществлять контроль над Северным морским путём. Кроме того, позволит обеспечить безопасность экономической деятельности России в Арктике и оперативно наращивать группировки войск на данном стратегическом направлении, сообщает ИА REGNUM.

Просмотров:166 Министерство обороны уделяет комплексному развитию арктических территорий особое внимание, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, пишет РИА "Новости".Два «комплексных военных объекта» на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах будут сданы в конце это года, что позволит при необходимости оперативно наращивать группировки войск на этом стратегическом направлении.Введение в эксплуатацию данных военных объектов также позволит осуществлять контроль над Северным морским путём. Кроме того, позволит обеспечить безопасность экономической деятельности России в Арктике и оперативно наращивать группировки войск на данном стратегическом направлении, сообщает ИА REGNUM.