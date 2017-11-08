Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2017, 14:09



В воскресенье в Норильске состоится первая лекция проекта «Городской конструктор».

Первым спикером станет Андрей Загорский, кандидат исторических наук, историк, политолог. Заведующий отделом Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Профессор МГИМО. Тема лекции – "Битва за Арктику. Несостоявшееся сражение". В ходе лекции будут затронуты такие важные вопросы, как: Кто претендует на природные ресурсы Арктики? Кто и как будет их делить? Возможно ли развитие Арктической зоны России без международного сотрудничества? Может ли Арктика стать зоной мира и сотрудничества или здесь неизбежна гонка вооружений? Как будут развиваться арктические города? Станет ли Норильск столицей Арктики? Лекция состоится в городском музее 10 ноября.

Просмотров:162 «Городской конструктор» - совместный проект агентства развития Норильска и университета комитета гражданских инициатив в поддержку городских изменений. Это новый формат обсуждения городских задач, лекций, основанных на запросе профессионального сообщества, мастерских как прикладного инструмента, демонстрирующего лучшие практики. «Городской конструктор» конструирует город на основе знаний и обсуждения картины будущего. Партнер проекта: МВК «Музей Норильска».Первым спикером станет Андрей Загорский, кандидат исторических наук, историк, политолог. Заведующий отделом Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Профессор МГИМО. Тема лекции – "Битва за Арктику. Несостоявшееся сражение".В ходе лекции будут затронуты такие важные вопросы, как: Кто претендует на природные ресурсы Арктики? Кто и как будет их делить? Возможно ли развитие Арктической зоны России без международного сотрудничества? Может ли Арктика стать зоной мира и сотрудничества или здесь неизбежна гонка вооружений? Как будут развиваться арктические города? Станет ли Норильск столицей Арктики?Лекция состоится в городском музее 10 ноября.