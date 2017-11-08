Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2017, 14:17



Школьников научат подчинять искусственный интеллект и ориентироваться по звёздам. СФУ проведет выездной фестиваль в Норильске и Дудинке.

В рамках фестиваля пройдёт презентация Сибирского федерального университета и его профильных институтов. От ведущих преподавателей СФУ участники узнают об образовательных программах и возможности заработать +10 баллов к ЕГЭ. Фестиваль будет полезен школьникам, планирующим поступать как на технические, так и на гуманитарные специальности: их ждут мастер-классы по эффективному речевому общению и сбору компьютера, научно-популярные лекции о рыночной торговле и воздействии рекламы на потребителя. Для выпускников представители университета подготовили профориентационное тестирование и лекцию «Жизнь как проект, или Десять шагов к карьере успешного профессионала». Помимо этого Институт инженерной физики и радиоэлектроники подготовил для школьников настоящее погружение в астрономию. Они смогут узнать интересные факты из истории этой науки и понаблюдать за звёздным небом в телескоп. Также организаторы подготовили конкурсную программу, где активные школьники смогут «заработать» фестивальную валюту «СФУнтики» и обменять её на ценные призы и сувениры. В течение всего фестиваля будет работать конкурс фотографий. «Север всегда находился в фокусе особого внимания руководства Красноярского края, и Сибирский федеральный университет всегда поддерживал освоение, развитие и сохранение наследия таёжных и арктических территорий. Это и исследовательские проекты, и подготовка кадров для работы в сложных климатических условиях. В прошлом году в СФУ из Норильска и Дудинки поступили десятки человек. Надеюсь, что ребятам нравится здесь учиться, и они видят карьерную перспективу от получения высшего образования в СФУ. Не сомневаюсь, что в этом году количество абитуриентов из Норильска и Дудинки будет не меньше», – рассказал и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков. В Дудинке фестиваль пройдет в здании гимназии на ул. Горького, 47а, в Норильске - в индустриальном институте, ул. 50 лет Октября, д. 7.

Просмотров:146 10 ноября в Дудинке и 11 ноября в Норильске состоится традиционный выездной фестиваль Сибирского федерального университета «Абитуриент-2018». К участию приглашаются школьники 6-11 классов, родители и учителя, сообщает пресс-служба СФУ.В рамках фестиваля пройдёт презентация Сибирского федерального университета и его профильных институтов. От ведущих преподавателей СФУ участники узнают об образовательных программах и возможности заработать +10 баллов к ЕГЭ.Фестиваль будет полезен школьникам, планирующим поступать как на технические, так и на гуманитарные специальности: их ждут мастер-классы по эффективному речевому общению и сбору компьютера, научно-популярные лекции о рыночной торговле и воздействии рекламы на потребителя. Для выпускников представители университета подготовили профориентационное тестирование и лекцию «Жизнь как проект, или Десять шагов к карьере успешного профессионала». Помимо этого Институт инженерной физики и радиоэлектроники подготовил для школьников настоящее погружение в астрономию. Они смогут узнать интересные факты из истории этой науки и понаблюдать за звёздным небом в телескоп.Также организаторы подготовили конкурсную программу, где активные школьники смогут «заработать» фестивальную валюту «СФУнтики» и обменять её на ценные призы и сувениры. В течение всего фестиваля будет работать конкурс фотографий.«Север всегда находился в фокусе особого внимания руководства Красноярского края, и Сибирский федеральный университет всегда поддерживал освоение, развитие и сохранение наследия таёжных и арктических территорий. Это и исследовательские проекты, и подготовка кадров для работы в сложных климатических условиях. В прошлом году в СФУ из Норильска и Дудинки поступили десятки человек. Надеюсь, что ребятам нравится здесь учиться, и они видят карьерную перспективу от получения высшего образования в СФУ. Не сомневаюсь, что в этом году количество абитуриентов из Норильска и Дудинки будет не меньше», – рассказал и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков.В Дудинке фестиваль пройдет в здании гимназии на ул. Горького, 47а, в Норильске - в индустриальном институте, ул. 50 лет Октября, д. 7.