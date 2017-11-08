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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:03 В канун профессионального праздника сотрудников ОВД норильские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга
17:03 Двое норильчан удостоены высоких государственных наград.
15:41 Студенты Норильского колледжа искусств готовят постановку, которая расскажет о выдающемся норильском докторе Евгении Климове.
14:21 Благо или трагедия? Норильские школьники и студенты обсуждали за круглым столом события столетней давности.
14:17 Школьников научат подчинять искусственный интеллект и ориентироваться по звёздам. СФУ проведет выездной фестиваль в Норильске и Дудинке.
14:09 В воскресенье в Норильске состоится первая лекция проекта «Городской конструктор».
13:48 До конца года Россия достроит в Арктике два комплексных военных объекта.
13:34 В выходные во Дворце спорта «Арктика» состоялось открытое первенство Норильска по прыжкам на батуте, посвященное Дню народного единства.
13:06 Россия полностью восстановила свое присутствие в Арктике, заявил глава Генштаба ВС РФ.
12:45 В Госдуме начали работу над созданием Арктического кодекса.
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