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8 ноября 2017, 14:21



Благо или трагедия? Норильские школьники и студенты обсуждали за круглым столом события столетней давности.

В течение трёх часов студенты и старшеклассники искали ответы на эти вопросы, спорили, рассуждали, но к единому мнению так и не пришли. Анонимный опрос участников круглого стола показал, что 59% опрошенных считают революцию благом, а 41% – трагедией для нашей страны. Подводя итоги, молодые люди пришли к выводу: читайте книги, изучайте историю и сформируйте свою точку зрения на события 1917 года.

Просмотров:162 Мятежный вихрь 1917 года кружил вчера в публичной библиотеке. Участники круглого стола вспомнили основные события, случившиеся 100 лет назад в нашей стране. Является ли революция идеей? А можно ли эту идею убить? Насколько сложно захватить власть и легко ли ее удержать? Как влияют на революционное настроение лозунги и почему некоторые из них исчезают и возвращаются? Какова была роль Троцкого, Ленина, Сталина, Каменева и Зиновьева в этот переломный период? Кому удалось забраться на вершину славы, а позже стать объектом насмешек?В течение трёх часов студенты и старшеклассники искали ответы на эти вопросы, спорили, рассуждали, но к единому мнению так и не пришли. Анонимный опрос участников круглого стола показал, что 59% опрошенных считают революцию благом, а 41% – трагедией для нашей страны. Подводя итоги, молодые люди пришли к выводу: читайте книги, изучайте историю и сформируйте свою точку зрения на события 1917 года.